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1 час назад

На главу Google завели уголовное дело за публикацию фильма на YouTube

В полицию Мумбаи поступило заявление на главу Google Сундара Пичаи, которое послужило основанием для уголовного дела, сообщает портал IndianExpress.

На главу Google завели дело за фильм на YouTube
Фото: Manu Fernandez/APManu Fernandez/AP

Пичаи и еще четырех сотрудников компании обвиняют в нарушении авторского права. Кинорежиссер Сунил Даршан обвинил их в несанкционированной загрузке его фильма Ek Haseena Thi Ek Deewana Tha в YouTube.

По его словам, он не продавал компании прав на фильм и не разрешал его публикацию. Сейчас кинокартина собрала более 1 млрд просмотров.

По данным портала, у платформы есть три дня, чтобы удалить фильм. Также Даршан может доказать потерю денежных средств из-за действий YouTube – тогда он сможет рассчитывать на денежную компенсацию.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, как 45-летняя женщина преследовала главу Apple Тима Кука на протяжении года.

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