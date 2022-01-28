На главу Google завели дело за фильм на YouTube

В полицию Мумбаи поступило заявление на главу Google Сундара Пичаи, которое послужило основанием для уголовного дела, сообщает портал IndianExpress.

Фото: Manu Fernandez/AP Manu Fernandez/AP

Пичаи и еще четырех сотрудников компании обвиняют в нарушении авторского права. Кинорежиссер Сунил Даршан обвинил их в несанкционированной загрузке его фильма Ek Haseena Thi Ek Deewana Tha в YouTube.

По его словам, он не продавал компании прав на фильм и не разрешал его публикацию. Сейчас кинокартина собрала более 1 млрд просмотров.

По данным портала, у платформы есть три дня, чтобы удалить фильм. Также Даршан может доказать потерю денежных средств из-за действий YouTube – тогда он сможет рассчитывать на денежную компенсацию.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, как 45-летняя женщина преследовала главу Apple Тима Кука на протяжении года.