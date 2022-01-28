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1 час назад

Ученые обнаружили способные выжить на Марсе бактерии

В кратере действующего вулкана были обнаружены бактерии, способные выжить на Марсе.

Ученые обнаружили способные выжить на Марсе бактерии
Фото: NASANASA

Ученые провели подробный анализ озера "Лагуна" в кратере вулкана Поас, расположенного в Коста-Рике, и выявили его схожесть с кратером Гусева на Марсе по своей структуре. Об этом сообщает информационное агентство "Красная весна".

Состав кратера Поас представляет собой смесь серы и кислоты, их самая низкая температура составляет 38 градусов Цельсия, самая высокая – 90. Ученые предположили, что, вероятно, в кратере Гусева на Марсе когда-то была такая же сернисто-кислая, как и в озере Лагуна, среда.

Также в озере обнаружили бактерии, преимущественно рода Acidiphilium, которые также могли жить на Марсе.

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