Названо число гаджетов Apple

Журналисты ссылаются на квартальный отчет американской компании. Согласно информации Apple, на начало 2022 года количество активных устройств бренда приблизилось к двум миллиардам и составило около 1,8 миллиардов штук. Под понятием активных гаджетов понимаются девайсы, которыми в настоящий момент пользуются их владельцы.

По оценке аналитиков компании, с 2019 по 2020 год в экосистему Apple были добавлены около ста миллионов устройств, с 2020 по 2021 год — 150 миллионов, до 2022 года — еще около 150 миллионов. Выручка Apple за квартал с октября по декабрь 2021 года составила 123,9 миллиарда долларов, что на 11 процентов больше, чем в годом ранее. В праздничный квартал только продажи iPhone принесли 76,1 миллиарда долларов дохода.