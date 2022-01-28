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40 минут назад

Названо число гаджетов Apple

Число активных устройств Apple составило 1,8 миллиардов единиц. Об этом сообщает издание Appleinsider.

Названо число гаджетов Apple
Фото: Yara Nardi / ReutersYara Nardi / Reuters

Журналисты ссылаются на квартальный отчет американской компании. Согласно информации Apple, на начало 2022 года количество активных устройств бренда приблизилось к двум миллиардам и составило около 1,8 миллиардов штук. Под понятием активных гаджетов понимаются девайсы, которыми в настоящий момент пользуются их владельцы.

Специалисты Apple отметили значительный скачок: в 2021 году компания насчитала 1,65 миллиардов гаджетов — смартфонов, планшетов, компьютеров и прочих аппаратов. Основной причиной роста аналитики компании назвали повышенный спрос на девайсы бренда во время пандемии.

По оценке аналитиков компании, с 2019 по 2020 год в экосистему Apple были добавлены около ста миллионов устройств, с 2020 по 2021 год — 150 миллионов, до 2022 года — еще около 150 миллионов. Выручка Apple за квартал с октября по декабрь 2021 года составила 123,9 миллиарда долларов, что на 11 процентов больше, чем в годом ранее. В праздничный квартал только продажи iPhone принесли 76,1 миллиарда долларов дохода.

В сентябре аналитики заявили, что с момента выхода первого iPhone на рынок Apple продала два миллиарда смартфонов. Популярность устройств объяснили высоким качеством и востребованностью девайсов.

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