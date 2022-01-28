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27 минут назад

Китайский Shijian-21 «похоронил» спутник BeiDou

Китайский спутник Shijian-21 захватил другой, отработавший космический аппарат навигационной системы BeiDou, и переместил его c геостационарной орбиты на орбиту захоронения, пишет The Drive.

Китайский Shijian-21 «похоронил» спутник BeiDou
Фото: ReutersReuters

Манипуляции проводились 22 января. По их результатам отработавший космический аппарат был перемещен на сотни километров от своего первоначального положения. Издание обращает внимание, что, вероятно, Shijian-21 работает в качестве космического буксира.

The Drive отмечает, что подобные возможности Китая вызывают озабоченность, поскольку потенциально позволяют манипулировать американскими спутниками. Между тем издание признает, что запущенный в октябре 2021 года космический аппарат изначально создавался для борьбы с мусором на околоземной орбите.

В январе Минобороны США с космодрома на мысе Канаверал во Флориде на ракете Atlas V запустило на геосинхронную околоземную орбиту пару космических аппаратов Geosynchronous Space Situational Awareness Program (GSSAP), способных маневрировать в космосе и отслеживать состояние других спутников.

Как заметило The Drive, примером космических аппаратов с подобными возможностями можно считать российские спутники-инспекторы, неоднократно раскритикованные Вашингтоном.

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