В Роспотребнадзоре рассказали о новой мутации вируса "Омикрон"

В России обнаружили сублинию штамма "Омикрон", получившую название BА1.1, сообщает газета "Известия".

У этого варианта есть мутация, которая встречалась еще у штамма "Мю". Она может отвечать за способность патогена уходить от антител.

При этом руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов не подтвердил эту информацию.

По его словам, нет данных о том, что она влияет на заразность, течение заболевание и лечение. Он отметил, что внутри основной линии "Омикрона" BA.1 пока еще накоплено достаточно мало генетического разнообразия.