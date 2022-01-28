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36 минут назад

Вступили в силу обновлённые противопоказания к вакцинации

Министерство здравоохранения России утвердило перечень противопоказаний к прививкам от COVID-19, сообщает «Парламентская газета».

Вступили в силу обновлённые противопоказания к вакцинации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Соответствующий приказ ведомства вступает в силу с 28 января. Причины, по которым нельзя прививаться — гиперчувствительность к веществам, входящим в состав препарата от коронавируса, тяжелые аллергические реакции в анамнезе и сложные поствакцинальные осложнения на предыдущее введение препарата или любого из его компонентов.

В частности, речь идёт о таких эффектах, как анафилактический шок, тяжелые генерализированные аллергические реакции, судорожный синдром, температура тела выше 40 градусов, гиперемия или отек в месте инъекции.

Минздрав РФ рекомендует временно воздержаться от прививки, в том числе, при острых инфекционных заболеваниях в средней и тяжелой степени тяжести и обострении хронических заболеваний. Рекомендуемый период для этого — ещё 2 — 4 недели после выздоровления или наступления ремиссии.

Также иммунизироваться нельзя при острых респираторных вирусных заболеваниях, протекающих в легкой степени тяжести, острых инфекционных заболеваниях желудочно-кишечного тракта — до нормализации температуры тела.

Напомним, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что граждане, имеющие медотвод от вакцинации, смогут получить соответствующий сертификат через портал «Госуслуги».

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