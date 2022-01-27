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1 час назад

Названы самые худшие процессоры для смартфонов за всю историю

В сети появился интересный материал, в котором наши коллеги из Android Authority выбрали самые худшие смартфонные процессоры за всю историю.

Названы самые худшие процессоры для смартфонов за всю историю
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Что интересно, в списке есть как варианты от Qualcomm, так и от Samsung. Досталось даже решениям от Apple.

Так, например, самым критикуемым оказался Snapdragon 810 от Qualcomm, представленный компанией в 2015 году. SoC легла в основу Xiaomi Mi Note Pro, HTC 10 Evo, Microsoft Lumia 950 XL и других смартфонов, которые были очень проблемными из-за перегрева.

Среди процессоров Apple авторы не выделили какую-то отдельную модель — они лишь отметили, что многие из них были подвержены запланированному устареванию. Это вынуждало купертиновцев неоднократно извиняться.

В линейке Exynos наиболее худшими признали Exynos 4210 и 4412. Обе модели имели большое количество уязвимостей, что делало гаджеты на их основе крайне небезопасными. Процессоры этих моделей использовались в сверхпопулярных Samsung Galaxy S2, Galaxy S3 и Galaxy Note 2.

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