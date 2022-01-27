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1 час назад

Названы худшие процессоры для смартфонов

Журналисты издания Android Authority перечислили худшие процессоры для телефонов. Об этом сообщается на сайте медиа.

Названы худшие процессоры для смартфонов
Фото: ShutterstockShutterstock

Специалисты отметили, что не так давно Qualcomm представила новую линейку флагманских процессоров, релиз чипов Exynos от Samsung оиждается в ближайшее время. В этой связи авторы назвали самые неудачные процессоры, которые используются в смартфонах.

В первую очередь специалисты раскритиковали Snapdragon 810 от Qualcomm, который компания выпустила в 2015 году. Чип, использовавшийся в Xiaomi Mi Note Pro, HTC 10 Evo, Microsoft Lumia 950 XL и других смартфонах, оказался дефектным и сильно перегревал телефоны. Процессоры Apple авторы отметили из-за запланированного устаревания, в результате которого производительность компонентов снижалась, а компании затем пришлось извиняться.

Чипы Exynos 4210 и 4412 от Samsung назвали одними из худших из-за большого количества уязвимостей, которые негативно влияли на безопасность гаджетов. «Самое плохое, что процессоры использовались в чрезвычайно популярных телефонах, включая флагманы Samsung Galaxy S2, Galaxy S3 и Galaxy Note 2», — подчеркнули авторы.

В конце января Samsung анонсировала выход процессора Exynos 2200, который имеет интегрированную графическую систему от AMD. Продвинутый чип рассчитан на использование во флагманских смартфонах.

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