Вирусолог предупредил об угрозе новой эпидемии

Эксперименты в лабораториях с недавно обнаруженным вирусом NeoCoV могут привести к мутациям, крайне опасным для человека. Об этом заявил вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков, сообщает «Газета.ру».

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Уточняется, что вирус ранее обнаружили у летучих мышей. Как отметили китайские ученые, он имеет потенциал перехода на человека.

Вирусолог подчеркнул, что защиты у людей к NeoCoV, скорее всего, не будет, а иммунитет к ковиду от него не поможет.

«Какой бы то ни было нейтрализующей активности от иммунитета к SARS-CoV-2 ждать не приходится. Но это и понятно: у этих коронавирусов разные генетические цепочки и структура», — пояснил эксперт.

Он отметил, что новый вирус может оказаться угрозой.

«Но все же переход этого вируса от летучих мышей к человеку — это вероятное событие. И главное тут — не помочь этому переходу. Как только вирусологи начинают испытывать патогены на возможность инфицировать клетки человека, они повышают риски новой пандемии», — предостерег Волчков.