Иммунолог назвала опасную ошибку лечения при COVID-19

Иммунолог Мария Польнер заявила, что приём иммуномодулирующих препаратов после выявления коронавируса может привести к негативным последствиям. Иммунная система способна неконтролируемо отреагировать на лекарства, предупредила она в беседе с «Известиями».

Фото: Gregor Macak Martin/CTK/Global Look Press Gregor Macak Martin/CTK/Global Look Press

Может начаться неконтролируемая реакция иммунной системы, которая начинает видеть «врага» в клетках собственного организма, а также вызвать цитокиновый шторм, который значительно ухудшает течение коронавирусной инфекции, приводя к летальным последствиям, — отметила Польнер.

Она уточнила, что после попадания инфекции в организм тело само активирует защитный механизм. Именно поэтому у пациентов отмечается повышение температуры, появляются заложенность носа, боль в горле и кашель.

В качестве лечения лучше отдыхать, не забывая о питье. Лекарства следует принимать против проявившихся симптомов. В скорую помощь стоит позвонить, если высокая температура держится более пяти дней, есть боли в грудной клетке, заключила Польнер.