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1 час назад

Иммунолог указала на опасную ошибку лечения при COVID-19

Иммунолог Мария Польнер заявила, что приём иммуномодулирующих препаратов после выявления коронавируса может привести к негативным последствиям. Иммунная система способна неконтролируемо отреагировать на лекарства, предупредила она в беседе с «Известиями».

Иммунолог назвала опасную ошибку лечения при COVID-19
Фото: Gregor Macak Martin/CTK/Global Look PressGregor Macak Martin/CTK/Global Look Press

Может начаться неконтролируемая реакция иммунной системы, которая начинает видеть «врага» в клетках собственного организма, а также вызвать цитокиновый шторм, который значительно ухудшает течение коронавирусной инфекции, приводя к летальным последствиям, — отметила Польнер.

Она уточнила, что после попадания инфекции в организм тело само активирует защитный механизм. Именно поэтому у пациентов отмечается повышение температуры, появляются заложенность носа, боль в горле и кашель.

В качестве лечения лучше отдыхать, не забывая о питье. Лекарства следует принимать против проявившихся симптомов. В скорую помощь стоит позвонить, если высокая температура держится более пяти дней, есть боли в грудной клетке, заключила Польнер.

Ранее стало известно, что штамм COVID-19 «омикрон» редко вызывает ряд симптомов, характерных для прежних штаммов, заявил врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов. По его словам, в частности, речь идёт о потере обоняния и трудностях с дыханием, которые для вариантов до «дельты» были распространённым явлением.

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