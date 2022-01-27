Раскрыта дата анонса нового доступного флагмана Realme 9 Pro

Ещё в конце 2021 года в сети начали всплывать первые слухи о грядущем недорогом флагмане Realme — Realme 9 Pro. Теперь же стало известно, когда компания представит долгожданную новинку.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Популярный интернет-инсайдер Абхишек Ядав опубликовал пост, в котором раскрыл все карты: Realme 9 Pro и 9 Pro+ представят уже 15 февраля 2022 года. При этом уже сейчас известно, какой примерно будет обновлённая линейка.

Так, например, в основу Realme 9 Pro ляжет Snapdragon 695, в то время как Realme 9 Pro+ получит Dimensity 920. Дисплеи смартфонов будут на 6,59 и 6,43 дюймов соответственно. При этом если экран базовой версии будет выполнен по технологии IPS, но похвастается 120 Гц частотой обновления, то у старшей модификации будет уже AMOLED-экран, но лишь на 90 Гц.