Стало известно об особой опасности найденного в ЮАР коронавируса

Обнаруженный в ЮАР вирус NeoCoV существует уже некоторое время и родственен ближневосточному респираторному синдрому MERS-CoV, вспышки которого уже случались на Ближнем Востоке и перекидывались на Евразию. Однако сейчас стало известно, что NeoCoV способен проникать в том числе в организм человека, цепляясь за фермент ACE2, подобно нынешнему коронавирусу. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные исследователей.

Фото: Eibner-Pressefoto/EXPA/Groder/Global Look Press Eibner-Pressefoto/EXPA/Groder/Global Look Press

Таким образом NeoCoV сочетает в себе высокую смертность MERS-CoV (погибает в среднем каждый третий заражённый) и высокую скорость распространения нынешнего коронавируса SARS-CoV-2, — отмечается в сообщении.

Между тем в научном центре «Вектор» сообщили, что знают об информации китайских коллег, но о появлении нового коронавируса, готового активно распространяться среди людей, речь пока не идёт.

Обозначенные китайскими специалистами риски носят потенциальный характер и требуют дальнейшего изучения, — заявили в «Векторе».