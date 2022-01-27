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51 минуту назад

Стало известно об особой опасности коронавируса, найденного в ЮАР

Обнаруженный в ЮАР вирус NeoCoV существует уже некоторое время и родственен ближневосточному респираторному синдрому MERS-CoV, вспышки которого уже случались на Ближнем Востоке и перекидывались на Евразию. Однако сейчас стало известно, что NeoCoV способен проникать в том числе в организм человека, цепляясь за фермент ACE2, подобно нынешнему коронавирусу. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные исследователей.

Стало известно об особой опасности найденного в ЮАР коронавируса
Фото: Eibner-Pressefoto/EXPA/Groder/Global Look PressEibner-Pressefoto/EXPA/Groder/Global Look Press

Таким образом NeoCoV сочетает в себе высокую смертность MERS-CoV (погибает в среднем каждый третий заражённый) и высокую скорость распространения нынешнего коронавируса SARS-CoV-2, — отмечается в сообщении.

Между тем в научном центре «Вектор» сообщили, что знают об информации китайских коллег, но о появлении нового коронавируса, готового активно распространяться среди людей, речь пока не идёт.

Обозначенные китайскими специалистами риски носят потенциальный характер и требуют дальнейшего изучения, — заявили в «Векторе».

Ранее учёные сообщили об открытии в ЮАР коронавируса NeoCov, выявленного в популяциях летучих мышей и других диких животных, обитающих в России, США и других странах, в том числе Юго-Восточной Азии и Европы. По данным специалистов, если контакты между человеком и дикими животными будут происходить чаще, патогены могут стать источниками новых пандемий в будущем, так как способны мутировать и активно проникать в том числе в клетки человека.

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