Ученые из Уханя предупредили об опасности нового коронавируса

Китайские ученые обнаружили новый коронавирус летучих мышей NeoCov. Он является родственным возбудителю ближневосточной лихорадки MERS и способен проникать в клетки примерно таким же способом, как и SARS-CoV-2. Об этом сообщается в препринте, опубликованном на портале BioRxiv.

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Новый коронавирус

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Исследователи из Китая под руководством профессора Уханьского университета Яня Хуаня открыли в ЮАР новый коронавирус, потенциально опасный для людей. Кроме того, они предупредили об опасности NeoCov и риске его проникновения в человеческую популяцию.

Специалисты заявили, что для проникновения в организм человека вирусу необходимо мутировать. Они отметили, что на данный момент он представляет угрозу только летучим мышам.

Риск биобезопасности для людей

Ученые заявили, что «родственники» коронавируса ближневосточного респираторного синдрома (MERS-CoV), как и SARS-CoV-2,проникают в человеческий организм благодаря ангиотензинпревращающему ферменту 2 — ACE2. Из-за этого обстоятельства группа инфекций создает «риск биобезопасности» для людей.

Исследователи отметили, что NeoCoV и его близкий родственник PDF-2180-CoV способны применять определенные виды ACE2 летучих мышей и человека для проникновения. Они пояснили, что возбудитель ближневосточной лихорадки поражает легкие человека и попадает в организм с помощью рецептора DPP4, а не ACE2.

При этом NeoCov соединяется с ACE2 иным образом, а не так, как это осуществляет возбудитель COVID-19 и другие коронавирусы. Поэтому на NeoCov не влияют ни антитела от SARS-CoV-2, ни белковые молекулы, подавляющие ближневосточную лихорадку MERS. Именно этот фактор делает патоген особенно опасным при возможном проникновении в популяцию людей.

Ученые добавили, что их исследование обладает статусом репринта. Это означает, что их работу в дальнейшем проверят эксперты.

Скрытая разновидность COVID-19

21 января Агентство по здравоохранению Великобритании (UKHSA) зарегистрировало новую разновидность омикрон-штамма — BA.2. Согласно предварительным данным, эта мутация коронавируса обладает еще большей скоростью распространения. Ведомство подчеркнуло, что число заражений BA.2 в стране невелико.

При этом специалист Бостонской детской больницы при Гарвардском университете Джон Браунштейн заявил, что BA.2 сложнее распознать, чем первоначальный штамм коронавируса — BA.1. Именно поэтому для его определения нельзя использовать ни ПЦР-тест на наличие COVID-19, ни экспресс-тест.

Окончание пандемии

Специалисты дают разные прогнозы об окончании пандемии коронавируса. Сейчас она проходит очередной пик заболеваемости COVID-19. 21 января за сутки в мире зарегистрировали рекордное число заболевших коронавирусом. Показатель стал наибольшим с начала пандемии.

Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге допустил, что она может завершиться после омикрон-штамма. Академик РАН Александр Соколов усомнился в этом прогнозе. Он полагает, что коронавирус превратится в нечто похожее на грипп.

При этом специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов считает, что коронавирус уйдет от людей к животным. Он допустил, что омикрон-штамм станет последним вариантом, после которого COVID-19 сменит хозяина и продолжит распространяться в животных популяциях.

Ситуация в России

По данным на 25 января, в России выявлено 5889 случаев заражения омикрон-штаммом в 68 регионах. Глава Роспотребнадзора Анна Попова подчеркнула, что порядка 90 процентов из них пришлись на тех, кто приобрел болезнь внутри страны.