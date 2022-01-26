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2 часа назад

В космосе обнаружили загадочный источник энергии

Астрономы Австралии обнаружили неизвестный феномен, который порождает гигантский выброс энергии три раза в час. Это космическое явление не похоже ни на что, с чем ученые сталкивались ранее. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature.

В космосе обнаружили загадочный источник энергии
Фото: ICRAR / Phys.orgICRAR / Phys.org

Исследователи полагают, что загадочным источником вспышек является нейтронная звезда или белый карлик со сверхмощным магнитным полем. Этот объект, возможно, вращается, испуская поток излучения, который пересекает линию наблюдения с Земли и в течение минуты становится самым ярким радиоисточником в небе. Сам объект находится на расстоянии примерно четырех тысяч световых лет от Земли.

Объекты, которые меняют яркость, пропадают и исчезают из видимости, называются транзиентами. Медленные переходные процессы, такие как сверхновые, могут появляться и исчезать в течение нескольких месяцев. К быстрым транзиентам относятся вспышки, порождаемые нейтронными звездами и длящиеся несколько миллисекунд или секунд.

По словам ученых, наблюдения соответствуют астрофизическому объекту, называемому магнитаром со сверхдлинными периодом. Это разновидность медленно вращающейся нейтронной звезды с экстремально сильным магнитным полем. Вероятно, он каким-то образом преобразует магнитную энергию в радиоволны гораздо эффективнее, чем астрономы наблюдали раньше.

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