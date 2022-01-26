Астрономы сфотографировали James Web в 1,4 млн км от Земли

Роботизированная система наземных телескопов Virtual Telescope Project в Риме сумела запечатлеть космический телескоп James Webb в тот момент, когда он достиг пункта своего назначения в точке Лагранжа L2 системы Земля — Солнце, находящейся примерно в 1,4 млн км от земных наблюдателей в стороне, противоположной от Солнца. Об этом говорится в заявлении менеджера проекта Джанлука Маси.

James Web на фотографии виден как крошечное белое пятнышко. Изображение получено с помощью 17-дюймового телескопа PlaneWave на пятиминутной экспозиции. Космическая обсерватория находится в чаше ковша созвездия Большой Медведицы, в принципе ее можно разглядеть с Земли в мощный бинокль или любительский телескоп, если только знать, где искать. Свет отражается от солнцезащитного экрана обсерватории, при этом он создает достаточно яркую точку, чтобы ее можно было разглядеть даже в слабую оптику.