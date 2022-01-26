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1 час назад

Историю Европы восстановили по кольцам деревьев

Международная группа ученых разработала новый метод исследования экономической активности Европы. Он основан на древесине, сообщает Frontiers in Ecology and Evolution.

Историю Европы восстановили по кольцам деревьев
Фото: МТРК «МИР» / Игорь МедведевМТРК «МИР» / Игорь Медведев

Ученые отследили, как активно шло строительство в Европе в различные периоды времени. Для этого они взяли пробы древесины из исторических строений и вычислили точную дату вырубки по их кольцам. Поученные данные совместили с временной шкалой между 1250 и 1699 годами. Результаты показали, что в этот период в строительстве (а значит, и в экономике в целом) случались как подъемы, так и спады.

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«Важно отметить, что данные показывают, как по-разному пострадали разные европейские регионы в разное время», – отметили авторы научной работы.

Когда исторические сведения о том или ином времени недостаточны, ученые прибегают к альтернативным способам исследований. Так, по количеству кораблекрушений судили об активности судоходства и, следовательно, масштабам торговли.

Авторы нового исследования проанализировали даты вырубки 54 045 единиц строительной древесины— дуба, пихты, сосны, лиственницы и ели. Они выбирали только древесину с сохранившимся внешним (самым молодым) кольцом, чтобы избежать искажений в датировке.

Образцы брали из таких регионов, как Британские острова, Северная Европе, Франция, страны Бенилюкса, Швейцария, а также юг и север Центральной Европы. Временные рамки охватывали позднее Средневековье и раннее Новое время.

Полученные данные сравнили с уже известными историческими фактами, например, ценами на зерно и вино, урожаями, колебаниями климата. В ходе исследования ученым удалось выявить четкие свидетельства так называемого «Кризиса позднего средневековья» и разрушительной Тридцатилетней войны (1618-1648). Также они заметили периоды экономического бума в конце 13 века и около 1500 года.

Интересно, что периоды низкой активности сопровождались как социальными, так и климатическими катаклизмами. Так, явный экономический спад наблюдался во время известных максимумов альпийских ледников (около 1300-1370 и 1600-1670). Периоды интенсивного строительства совпадали с известными пиками загрязнения свинцом в ледяных кернах, что свидетельствует об интенсивной деятельности по добыче полезных ископаемых.

Исследование также выявило сильную связь между южной и северной частями Центральной Европы, а также южной частью Центральной Европы и Британскими островами. Они развивались примерно одинаковыми темпами.

Ученые отметили, что данный способ может быть применен для оценки других исторических периодов, о которых осталось совсем мало свидетельств. Ранее сообщалось, что кольца деревьев указали на доисторическую солнечную бурю. Она произошла между 5411 и 5410 годом до н. э.

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