Историю Европы восстановили по кольцам деревьев

Международная группа ученых разработала новый метод исследования экономической активности Европы. Он основан на древесине, сообщает Frontiers in Ecology and Evolution.

Фото: МТРК «МИР» / Игорь Медведев МТРК «МИР» / Игорь Медведев

Ученые отследили, как активно шло строительство в Европе в различные периоды времени. Для этого они взяли пробы древесины из исторических строений и вычислили точную дату вырубки по их кольцам. Поученные данные совместили с временной шкалой между 1250 и 1699 годами. Результаты показали, что в этот период в строительстве (а значит, и в экономике в целом) случались как подъемы, так и спады.

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«Важно отметить, что данные показывают, как по-разному пострадали разные европейские регионы в разное время», – отметили авторы научной работы.

Когда исторические сведения о том или ином времени недостаточны, ученые прибегают к альтернативным способам исследований. Так, по количеству кораблекрушений судили об активности судоходства и, следовательно, масштабам торговли.

Авторы нового исследования проанализировали даты вырубки 54 045 единиц строительной древесины— дуба, пихты, сосны, лиственницы и ели. Они выбирали только древесину с сохранившимся внешним (самым молодым) кольцом, чтобы избежать искажений в датировке.

Образцы брали из таких регионов, как Британские острова, Северная Европе, Франция, страны Бенилюкса, Швейцария, а также юг и север Центральной Европы. Временные рамки охватывали позднее Средневековье и раннее Новое время.

Полученные данные сравнили с уже известными историческими фактами, например, ценами на зерно и вино, урожаями, колебаниями климата. В ходе исследования ученым удалось выявить четкие свидетельства так называемого «Кризиса позднего средневековья» и разрушительной Тридцатилетней войны (1618-1648). Также они заметили периоды экономического бума в конце 13 века и около 1500 года.

Интересно, что периоды низкой активности сопровождались как социальными, так и климатическими катаклизмами. Так, явный экономический спад наблюдался во время известных максимумов альпийских ледников (около 1300-1370 и 1600-1670). Периоды интенсивного строительства совпадали с известными пиками загрязнения свинцом в ледяных кернах, что свидетельствует об интенсивной деятельности по добыче полезных ископаемых.

Исследование также выявило сильную связь между южной и северной частями Центральной Европы, а также южной частью Центральной Европы и Британскими островами. Они развивались примерно одинаковыми темпами.