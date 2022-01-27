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35 минут назад

Робот впервые провел хирургическую операцию без участия человека

Робот, созданный специалистами Университета Джонса Хопкинса, впервые провел самостоятельную хирургическую операцию на кишечнике свиньи. Об этом разработчики рассказали в статье в журнале Science Robotics.

Робот впервые провел хирургическую операцию без участия человека
Фото: Johns Hopkins UniversityJohns Hopkins University

Роботы применяются в хирургии уже не первый год, но их работа в немалой степени зависит от человека. Задачей ученых было создать систему, которая будет действовать самостоятельно.

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"STAR (Smart Tissue Autonomous Robot) - это первая роботизированная система, с помощью которой можно планировать, адаптировать и выполнять хирургические операции в мягких тканях без вмешательства человека", - утверждают создатели.

В более ранних экспериментах STAR успешно справлялась с рядом хирургических задач, порой превосходя обычного хирурга, но ей все еще требовался контроль со стороны специалиста. Теперь же ученые продемонстрировали полностью автономную работу STAR.

Робот провел лапароскопическую (т. е. с доступом к органам через небольшие разрезы) операцию по анастомозу тонкой кишки у свиньи. Анастомоз, сшивание полых органов, может требоваться после удаления части кишки, например, из-за опухоли. Это сложная операция, при которой важно не оставить зазоров в месте шва - иначе содержимое кишечника будет просачиваться в брюшную полость.

Работа с мягкими тканями сложна для любого хирурга, но STAR успешно справилась с анастомозом кишечника у четырех свиней. Наложение швов ученые назвали более точным и последовательным по сравнению с работой хирурга.

Для выполнения подобных задач важно оптимизировать хирургические инструменты для использования роботом, а саму систему оснастить комбинацией камер, которая позволит роботу без ошибок визуализировать место операции. Для разработки плана операции понадобилась серьезная работа программистов - необходимо было учесть большое количество факторов, включая возможную непроходимость тканей.

В обозримом будущем роботы все равно сохранят позиции ассистентов хирурга и не будут брать на себя функции специалиста полностью, отмечают авторы работы. Тем не менее, исследование показывает, что функционал роботов можно значительно расширить, доверив им достаточно сложные действия. Ученые предлагают использовать автономные роботизированные системы там, где нет возможности прооперировать пациента в больничных условиях - например, для экстренных операций на пути в больницу.

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