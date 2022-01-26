Оценена вероятность появления iPhone с гибким экраном

В ближайшие годы не стоит ждать от Apple смартфон с гнущимся экраном, считает специалист по мобильным устройствам и гаджетам Александр Побыванец. Скорее всего, корпорация направит свои силы на развитие автономных умных часов и очков дополненной реальности. Об этом эксперт рассказал в ходе беседы с «Лентой.ру».

Фото: Stephane Mahe / Reuters Stephane Mahe / Reuters

«Технология гибкого экрана действительно интересная в плане того, что дает новые ощущения от устройства и мы получаем более крупный экран при достаточно компактных размерах девайса. Но говорить о том, что она станет массовой и распространенной в ближайшие годы нельзя. Устройства такого рода отличаются ограниченным ресурсом. Кроме того, технология не настолько удобная, чтобы всем массово на нее переходить», — отметил Побыванец.

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По его мнению, технология гибкого экрана пока сырая. Пользователи тех устройств, которые уже есть в продаже, сталкиваются с тем, что на экране появляются заломы. Кроме того, поскольку технология не массовая, она стоит дорого. Apple придется доработать ее, сделать удобной и практичной, считает Побыванец. Выпускать сейчас дорогие устройства, которые не будут пользоваться популярность, Apple не может, отметил специалист.

Но исключать, что Apple тестирует технологию с гнущимся экраном, не стоит. «Слухи о том, что компания работает над гнущимся экраном ходят давно, и практически каждый месяц какие-то догадки на этот счет появляются. Не исключаю, что сейчас идут тесты. Поскольку Apple это корпорация, которой ошибки будут стоить очень дорого и в плане репутационных рисков, и в плане изменения пользовательского восприятия, то скорее всего это будет довольно долгий период», — предположил специалист по мобильным устройствам и гаджетам.

Он считает, что в Apple сосредоточились на разработке автономных умных часов и очков дополненной реальности. Мир смартфонов, утверждает эксперт, предсказуем. Новых технологий в нем появляется все меньше. «Нужны такие устройства, которые помогли бы человеку отключиться от реальности или дополнить ее. На это есть запрос. Телефон с гнущимся экраном вряд ли тут поможет», — высказался Побыванец.