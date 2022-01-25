В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 78.64EUR 88.93
Войти в почту
48 минут назад

Twitter зарегистрировался на сайте Роскомнадзора по закону о «приземлении»

Американская сеть Twitter создала личный кабинет на сайте Роскомнадзора для исполнения закона о деятельности иностранных компаний в Сети на территории России.

Twitter зарегистрировался на сайте Роскомнадзора
Фото: ReutersReuters

«Зарегистрировать личный кабинет на официальном сайте Роскомнадзора. Исполнено», – цитирует сообщение Роскомнадзора ТАСС.

Ранее мессенджер Viber в соответствии с требованиями в рамках закона о «приземлении» иностранных IT-компаний открыл представительство в России.

Личный кабинет также зарегистрировали Apple и Likee. Также эти компании разместили электронную форму обращений на своих ресурсах.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал закон о «приземлении» в июле. Согласно документу, с этого года иностранные цифровые ресурсы с суточной аудиторией более 500 тыс. российских пользователей должны открыть в России свои официальные представительства. Первый перечень компаний, которые должны обзавестись такими офисами, опубликован на сайте Роскомнадзора. Среди них числятся 13 зарубежных структур, включая Google, Apple, Twitter, Discord и другие.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители