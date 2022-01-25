Twitter зарегистрировался на сайте Роскомнадзора

Американская сеть Twitter создала личный кабинет на сайте Роскомнадзора для исполнения закона о деятельности иностранных компаний в Сети на территории России.

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«Зарегистрировать личный кабинет на официальном сайте Роскомнадзора. Исполнено», – цитирует сообщение Роскомнадзора ТАСС.

Ранее мессенджер Viber в соответствии с требованиями в рамках закона о «приземлении» иностранных IT-компаний открыл представительство в России.

Личный кабинет также зарегистрировали Apple и Likee. Также эти компании разместили электронную форму обращений на своих ресурсах.