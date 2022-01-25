Twitter зарегистрировался на сайте Роскомнадзора

Американская сеть Twitter создала личный кабинет на сайте Роскомнадзора для исполнения закона о деятельности иностранных компаний в Сети на территории России.
«Зарегистрировать личный кабинет на официальном сайте Роскомнадзора. Исполнено», – цитирует сообщение Роскомнадзора ТАСС.
Ранее мессенджер Viber в соответствии с требованиями в рамках закона о «приземлении» иностранных IT-компаний открыл представительство в России.
Личный кабинет также зарегистрировали Apple и Likee. Также эти компании разместили электронную форму обращений на своих ресурсах.
Напомним, президент России Владимир Путин подписал закон о «приземлении» в июле. Согласно документу, с этого года иностранные цифровые ресурсы с суточной аудиторией более 500 тыс. российских пользователей должны открыть в России свои официальные представительства. Первый перечень компаний, которые должны обзавестись такими офисами, опубликован на сайте Роскомнадзора. Среди них числятся 13 зарубежных структур, включая Google, Apple, Twitter, Discord и другие.