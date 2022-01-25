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57 минут назад

С борта МКС изучили экстремальную нейтронную звезду

Международная группа астрономов провела наблюдения магнитара SGR 1830-0645 с помощью прибора NICER (Neutron Star Interior Composition ExploreR) на борту МКС. Предварительные результаты исследования опубликованы в репозитории препринтов arXiv.

С борта МКС изучили экстремальную нейтронную звезду
Фото: NASANASA

SGR 1830-0645 был обнаружен 10 октября 2020 года, когда космический аппарат НАСА Swift зафиксировал короткий гамма-всплеск со стороны галактической плоскости. Последующие наблюдения вспышки показали, что ее породил ранее неизвестный источник рентгеновского излучения. При дальнейшем изучении исследователи выявили пульсации с периодом 10,4 секунды, скоростью замедления около 0,09 пикогерца в секунду, а также многочисленные короткие рентгеновские всплески. Это указывает на то, что SGR 1830-0645 является магнитаром. Более подробные наблюдения с помощью NICER показали, что профиль импульса магнитара в начале вспышки имеет сложную морфологию с тремя четко выраженными пиками. Ученые уточнили частоту вращения, которая составила примерно 0,096 герца, и скорость замедления в 0,062 пикогерца в секунду. Таким образом, магнитар имеет напряженность дипольного поля на экваторе на уровне 270 триллионов гаусс. Возраст объекта достигает 24,4 тысячи лет, а потери энергии вращения — 0,24 дециллиона эрг в секунду.

Магнитары являются разновидностью нейтронных звезд с экстремально сильным магнитным полем, которое более чем в квадриллион раз сильнее, чем магнитное поле Земли.

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