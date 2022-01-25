Ученые узнали, откуда на Земле взялась вода

Авторы новой научной работы напомнили, что в первые десятки миллионов лет после образования Земли внутренняя структура планеты была не такой, как сейчас. Тогда Земля была более однородной: в ядре ещё не «утонули» более тяжёлые металлические компоненты, а более лёгкие силикатные не оказались целиком в мантии и коре. То есть силикаты тогда подвергались воздействию тех температур и давлений, которые сейчас есть в ядре.