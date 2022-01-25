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1 час назад

Meizu выпустит «копию» iPhone 13

В базе данных сертификации TENAA обнаружили новый смартфон Meizu, который до боли напоминает внешне iPhone 13.

Meizu выпустит «копию» iPhone 13
Фото: MeizuMeizu

По характеристикам же смартфон будет другим. Он получит экран диагональю 6,52 дюйма и разрешением 720р. Какой у него будет процессор, пока неясно, но его частота составит 2,0 ГГц. Питать устройство будет аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, который поддерживает 10-ваттную зарядку. Флагманом смартфон, конечно, не будет.

Ещё у нового телефона Meizu будет 48-мегапиксельная камера. Она будет установлена в блоке, который очень похож на таковой у iPhone 13. Толщина корпуса смартфона составляет 9,3 мм, а вес 201 г.

Сколько будет стоить устройство и когда выйдет, неизвестно.

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