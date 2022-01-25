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2 часа назад

В России обезьяне в мозг вживили чип для зрения

Резидент «Сколково» успешно установил зрительный нейроимплант обезьяне. Этот чип позволит вернуть зрение незрячим и слепоглухим людям.

В России обезьяне в мозг вживили чип для зрения
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Имплант назвали ELVIS. Он уже пошёл на последний этап доклинических испытаний — тестирование на обезьянах. Специалисты провели первую в России операцию по установке обезьяне нейроимпланта. Она прошла в НИИ Медицинской приматологии в Сочи.

В ходе операции в головной мозг животного установили матрицу с электродами. Выбранный для эксперимента павиан был зрячим. Операция продлилась два часа. Павиан чувствует себя хорошо и быстро восстанавливается.

Задачами операции были: проверить работу импланта и оценить биосовместимость тканей мозга и компонентов системы ELVIS, а также отработать технику установки электродов.

Скоро учёные начнут испытания ELVIS с участием незрячих добровольцев.

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