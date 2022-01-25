Следы от катящихся валунов на Марсе указали на недавнюю сейсмическую активность

Индийские ученые обнаружили на Марсе тысячи следов, оставленных падающими и катящимися валунами в виде цепочек отметин и показали, что большинство из них исчезает в течение нескольких лет. Такие следы можно использовать для точного определения недавней сейсмической активности на планете и показать, что Марс все еще остается живым динамичным миром, где многие геологические процессы до сих пор не закончились. Статья об этом опубликована в журнале Geophysical Research Letters. Подобные камнепады замечены также и в других местах Солнечной системы, в том числе на Луне и даже на кометах. Однако существенная разница заключается во времени, когда эти камнепады происходили — если на уже мертвых небесных телах они случались в далеком прошлом, то на Марсе все это происходит в настоящее время. Чтобы прийти к такому выводу, доктор Виджаян, планетолог из Лаборатории физических исследований в индийском городе Ахмадабаде, и его коллеги изучили тысячи изображений экваториальной области Марса. Фотографии были сделаны в период с 2006 по 2020 год камерой с высоким разрешением HiRISE, установленной на борту орбитальной марсианской станции NASA Mars Reconnaissance Orbiter, которая позволяет получать снимки разрешением 30 см на пиксель с высоты 300 км над поверхностью Марса. "Мы можем таким образом различать отдельные валуны", — объясняет доктор Виджаян. Научная группа вручную просматривала множество снимков и искала характерные цепочечные элементы — признаки падения камней на склонах ударных кратеров. Обычно они оставляют характерный узор в виде елочки. Доктор Виджаян и его сотрудники обнаружили более 4500 таких следов от валунов, самый длинный из которых протянулся более чем на два километра. Суммарная их длина составляет около 900 км. По словам доктора Виджаяна, иногда следы меняют направление, иногда внезапно разветвляются. Такие изменения, вероятно, свидетельствуют о том, что валун рассыпался на части, а его фрагменты продолжали катиться вниз по склону. При этом примерно треть изучаемых исследователями следов отсутствовала на более ранних снимках, это и означает, что они, должно быть, образовались позже 2006 года. Более свежие следы обрамлены россыпями марсианского реголита. Индийские исследователи полагают, что эти образования, которые доктор Виджаян и его коллеги назвали "выбросами валунов", вылетают из грунта каждый раз, когда валун ударяется о поверхность. Отслеживая одни и те же следы на изображениях разного времени, группа обнаружила, что выбросы от валунов, как правило, остаются видимыми лишь в течение примерно четырех-восьми лет. Исследователи заключили, что ветры, непрерывно проносящиеся над поверхностью Марса, пересыпают пыль и песок и стирают следы. Некоторые из таких следов исчезают всего за два-четыре марсианских года, тогда как другие могут сохраняться более шести марсианских лет, что предполагает разную степень их выветривания. На Земле подобная ветровая эрозия протекает еще интенсивнее. Ученые заметили, что относительно быстро исчезающие выбросы валунов позволяют отследить места, где валуны сместились совсем недавно. А так как распространенной причиной камнепадов на Земле оказывается сейсмическая активность, нужно предположить, что и на Марсе происходит нечто подобное. Виджаян и его сотрудники подсчитали, что примерно 30% найденных следов валунов были сосредоточены в районе впадины Cerberus Fossae на Марсе. Исследователи считают это обстоятельство ярко выраженной аномалией, поскольку весь этот регион охватывает лишь 1% исследованной площади. "В окружающих кратерах много валунов, — говорит доктор Виджаян. — У некоторых из них наблюдается даже несколько падений в одном и том же месте". Новое свидетельство геологической активности Марса противоречит сложившимся представлениям о том, что у него все в прошлом, считает Ингрид Даубар, американский планетолог из Брауновского университета в Провиденсе, которая не участвовала в данных исследованиях, но прокомментировала их для газеты The New York Times. "Долгое время мы думали, что Марс — это холодная мертвая планета", — говорит она. Альфред Макьюэн, американский планетолог из Аризонского университета и главный специалист по работе с камерой HiRISE, соглашается с тем, что геология Cerberus Fossae, расположенного в вулканическом регионе Фарсис, может быть предрасположена к сейсмической активности. "Эти гигантские массы плотной породы, выдавленной на поверхность, создают напряжения во всей окружающей коре Марса", — считает доктор Макьюэн. С 2019 года посадочный модуль NASA InSight, специализирующийся на изучении внутреннего строения и состава Марса и снабженный сейсмографом, зафиксировал в свою очередь сотни марсотрясений, причем два крупнейших из них в прошлом году произошли как раз в описываемом регионе. В будущем доктор Виджаян и его сотрудники планируют распространить свои исследования также и на приполярные районы Марса. Все планетологи при этом надеются, что камера HiRISE их не подведет и продолжит свою работу, несмотря на то, что проектный срок службы инструмента уже давно истек. Следы от катящихся по склонам валунов регистрируются также камерой CaSSIS европейско-российского аппарата ExoMars Trace Gas Orbiter, о чем ранее сообщало Европейское космическое агентство. На этих снимках запечатлена часть системы каньонов Лабиринт Ночи. Вся сесть плато и каньонов, составляющих эту систему, простирается на 1200 км, а отдельные скалы достигают высоты 5 км. При максимальном увеличении наблюдалось несколько валунов, упавших с края утеса и оставивших небольшие выемки в мягком грунте во время скатывания по склону. Аппарат Trace Gas Orbiter прибыл на орбиту в 2016 году, и его основная задача — поиск следов жизни в настоящем или прошлом Марса.