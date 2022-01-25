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27 минут назад

Meta создала суперкомпьютер на основе искусственного интеллекта

Американская компания Meta объявила о создании AI Research SuperCluster (RSC) - суперкомпьютера, работающего на основе искусственного интеллекта (ИИ), который, по заявлению компании, станет самой быстрой вычислительной машиной в мире после полной доработки к середине 2022 года. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном в понедельник на сайте Meta.

Meta создала суперкомпьютер на основе искусственного интеллекта
Фото: EPAEPA

"Сегодня мы представляем AI Research SuperCluster, который, по нашему мнению, является сегодня одним из самых быстрых суперкомпьютеров, работающих на основе искусственного интеллекта, и станет самым быстрым в мире после его полной доработки к середине 2022 года", - говорится в сообщении.

Согласно данным компании, для разработки следующего поколения ИИ, которое сможет выполнять более сложные задачи, потребуются "мощные суперкомпьютеры, способные выполнять квинтиллионы операций в секунду". Суперкомпьютер RSC позволит разработчикам "создавать лучшие модели искусственного интеллекта, которые смогут учиться на триллионах примеров, работать на сотнях языков, одновременно с легкостью анализировать текст, аудио и видео, разрабатывать инструменты дополненной реальности и многое другое". По мнению разработчиков, RSC проложит путь к созданию технологий для следующей крупной вычислительной платформы - "метавселенной".

Американская компания Facebook 28 октября 2021 года изменила название на Meta. Новое название, по задумке компании, является продолжением выбранной концепции "метавселенной", которая будет объединять целый спектр не только программ, но и устройств дополненной реальности.

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