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56 минут назад

Медики выяснили, какая причина смерти в мире третья по популярности

Ученые выяснили, что устойчивость бактерий к антибиотикам стала третьей ведущей причиной смерти. Соответствующая статья была опубликована в The Lancet.

Медики назвали третью по популярности причину смерти в мире
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Изобретение антибиотиков позволило людям лечить многие заболевания, в том числе инфекции кожи, кишечника и другие. Однако бактерии могут вырабатывать устойчивость к противомикробным препаратам, отчего эффективность лечения падает или антибиотик приходится менять на другой.

"Новые данные позволили судить об истинном масштабе устойчивости к антибиотикам по всему миру, и это четкий сигнал, что с подобной угрозой надо что-то делать", – говорит Крис Мюррей, один из авторов исследования из Вашингтонского университета.

Исследователи проанализировали данные о поражении 471 млн людей по всему миру 23 видами бактерий, включая кишечную палочку, пневмококк и золотистый стафилококк. Ученые смоделировали разные сценарии течения заболеваний и выяснили, что, согласно их статистической модели, за 2019 год должны были умереть около 4,95 млн людей, которым не помогли антибиотики.

Более популярными причинами смерти являются лишь инсульт и заболевания сердца. Основная доля этих смертей, по оценке ученых, приходится на Африку южнее Сахары, Южную Азию и Латинскую Америку. Авторы считают, что рост устойчивости к антибиотикам является глобальной проблемой, и в связи с этим необходимо развивать другие методы борьбы с инфекциями, включая соблюдение санитарных норм, улучшение диагностики, более разумное использование антибиотиков и другие. Кроме того, необходимо разрабатывать новые препараты, к которым у бактерий иммунитета пока нет.

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