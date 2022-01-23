Индия готовит первый национальный космический корабль

Индийская организация космических исследований (ISRO) проводит квалификационные испытания ракетного двигателя для первого национального пилотируемого космического корабля Gaganyaan («Гаганьян»), вывод которого на околоземную орбиту может состояться в 2023 году.

Фото: topwar.ru topwar.ru

Как сообщает в пятницу агентство ИАНС, испытания двух однотипных ракетных двигателей большой мощности Vikas («Викас») проводятся в двигательном центре ISRO в Махендрагире (южный штат Тамилнад). К настоящему времени общее время проведенных испытаний превысило 500 секунд. Результаты соответствовали целям тестирования, они подтвердили параметры двигателя. В ближайшее время испытания продолжатся, отметили специалисты ISRO.

Индия планирует осуществить в этом году два испытательных запуска беспилотных космических кораблей на орбиту Земли. «После этого у нас, возможно, в 2023 году будет [пилотируемый космический корабль] Gaganyaan, который, несомненно, поместит Индию в элитный клуб наций, на четвертое место после США, Китая и России», — заявил в декабре в парламенте госминистр Джитендра Сингх, курирующий в индийском правительстве атомную и космическую отрасли.

В августе 2018 года премьер-министр Индии Нарендра Моди официально объявил, что его страна отправит на орбиту первый национальный космический экипаж к августу 2022 года, когда Индия будет отмечать 75 лет освобождения от британского колониального господства. Название проекта — «Гаганьян» (от санскритского «гагана» — небеса), то есть «Небесный корабль». Первоначально планировалось, что трое членов экипажа проведут на орбите от пяти до семи дней, а перед этим будут осуществлены два запуска кораблей в беспилотном режиме для проверки оборудования. На борту этих кораблей будут находиться роботы для проверки систем жизнеобеспечения.