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20 минут назад

Индия готовит к полёту первый национальный космический корабль

Индийская организация космических исследований (ISRO) проводит квалификационные испытания ракетного двигателя для первого национального пилотируемого космического корабля Gaganyaan («Гаганьян»), вывод которого на околоземную орбиту может состояться в 2023 году.

Индия готовит первый национальный космический корабль
Фото:  topwar.ru topwar.ru

Как сообщает в пятницу агентство ИАНС, испытания двух однотипных ракетных двигателей большой мощности Vikas («Викас») проводятся в двигательном центре ISRO в Махендрагире (южный штат Тамилнад). К настоящему времени общее время проведенных испытаний превысило 500 секунд. Результаты соответствовали целям тестирования, они подтвердили параметры двигателя. В ближайшее время испытания продолжатся, отметили специалисты ISRO.

Индия планирует осуществить в этом году два испытательных запуска беспилотных космических кораблей на орбиту Земли. «После этого у нас, возможно, в 2023 году будет [пилотируемый космический корабль] Gaganyaan, который, несомненно, поместит Индию в элитный клуб наций, на четвертое место после США, Китая и России», — заявил в декабре в парламенте госминистр Джитендра Сингх, курирующий в индийском правительстве атомную и космическую отрасли.

В августе 2018 года премьер-министр Индии Нарендра Моди официально объявил, что его страна отправит на орбиту первый национальный космический экипаж к августу 2022 года, когда Индия будет отмечать 75 лет освобождения от британского колониального господства. Название проекта — «Гаганьян» (от санскритского «гагана» — небеса), то есть «Небесный корабль». Первоначально планировалось, что трое членов экипажа проведут на орбите от пяти до семи дней, а перед этим будут осуществлены два запуска кораблей в беспилотном режиме для проверки оборудования. На борту этих кораблей будут находиться роботы для проверки систем жизнеобеспечения.

Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции, остановившей в марте 2020 года большинство работ по проекту, отправка на орбиту миссии «Гаганьян» была отложена.

Наука и техника,Нарендра Моди,
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