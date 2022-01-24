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57 минут назад

Вирусолог объяснил пользу отмены масочного режима в Европе

Отмена масочного режима в странах Европы может помочь России оценить, как снятие ограничительных мер влияет на эпидемиологическую ситуацию. Об этом рассказал член-корреспондент РАН, вирусолог Александр Лукашев.

Раскрыта польза отмены масочного режима в Европе
Фото: Софья Сандурская / АГН МоскваСофья Сандурская / АГН Москва

Ранее стало известно, что во Франции со 2 февраля отменяется обязательное ношение масок, а в Великобритании ограничения прекратят действовать уже с 25 января. Данное решение было принято, поскольку практически все население этих стран уже столкнулось со штаммом «омикрон».

— У нас будет уникальная возможность посмотреть, как решения во Франции и Великобритании повлияли на заболеваемость, — поделился Лукашев в беседе с газетой «Известия».

Кроме этого вирусолог подчеркнул, что ученые Франции и Великобритании считают, что среди населения этих стран уже создана определенная иммунная прослойка. Соответственно, по моделям эпидемии дальнейшее развитие штамма уже не ожидается.

— У нас такие условия с большой вероятностью создадутся через несколько недель, — заключил эксперт.

19 января «Вечерняя Москва» писала о том, что решение об отмене ограничений в Великобритании может быть связано не только с улучшением эпидемической ситуации, но и с падающей популярностью премьер-министра Бориса Джонсона, при этом однозначно оценить его влияние на смертность пока нельзя.

Наука и техника,Общество,Александр Лукашев,Борис Джонсон,РАН,газета "Известия",
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