«Готовимся к худшему»: ученые дали прогноз по развитию пандемии

Главный эпидемиолог США Энтони Фаучи заявил, что не исключает наихудшего мирового сценария с пандемией COVID-19. Об этом сообщает CNN.
«Наихудшим сценарием будет, если какой-либо вариант коронавируса научится обходить защиту вакцин и ускользать от лечения. Не могу сказать, какова вероятность этого, но мы должны быть готовы. Поэтому мы готовимся к худшему», - заявил главный эпидемиолог США Энтони Фаучи»
Такого же мнения придерживается инфекционист Калифорнийского университета Джон Шварцберг. Он предположил, что самыми сложными станут ближайшие 4 - 6 недель.
«Но примерно в конце февраля мы действительно уже начнем видеть, что дела идут лучше», - отметил он.
При этом коронавирус, по его словам, никогда полностью не исчезнет. Однако нельзя предсказать, каким будет следующий штамм. Он может и не вызывать симптомов, и быть «гораздо жестче омикрона».
Ранее директор центра им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заявил, что омикрон не поможет выйти из пандемии.