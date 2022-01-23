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1 час назад

Ученые призвали готовиться к наихудшему развитию пандемии COVID-19

Главный эпидемиолог США Энтони Фаучи заявил, что не исключает наихудшего мирового сценария с пандемией COVID-19. Об этом сообщает CNN.

«Готовимся к худшему»: ученые дали прогноз по развитию пандемии
Фото: ReutersReuters

«Наихудшим сценарием будет, если какой-либо вариант коронавируса научится обходить защиту вакцин и ускользать от лечения. Не могу сказать, какова вероятность этого, но мы должны быть готовы. Поэтому мы готовимся к худшему», - заявил главный эпидемиолог США Энтони Фаучи»

Такого же мнения придерживается инфекционист Калифорнийского университета Джон Шварцберг. Он предположил, что самыми сложными станут ближайшие 4 - 6 недель.

«Но примерно в конце февраля мы действительно уже начнем видеть, что дела идут лучше», - отметил он.

Что скрывает главный эпидемиолог США Энтони Фаучи об искусственном происхождении ковида

При этом коронавирус, по его словам, никогда полностью не исчезнет. Однако нельзя предсказать, каким будет следующий штамм. Он может и не вызывать симптомов, и быть «гораздо жестче омикрона».

Ранее директор центра им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заявил, что омикрон не поможет выйти из пандемии.

Наука и техника,Энтони Фаучи,Александр Гинцбург,Минздрав РФ,
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