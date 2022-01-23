«Готовимся к худшему»: ученые дали прогноз по развитию пандемии

Главный эпидемиолог США Энтони Фаучи заявил, что не исключает наихудшего мирового сценария с пандемией COVID-19. Об этом сообщает CNN.

«Наихудшим сценарием будет, если какой-либо вариант коронавируса научится обходить защиту вакцин и ускользать от лечения. Не могу сказать, какова вероятность этого, но мы должны быть готовы. Поэтому мы готовимся к худшему», - заявил главный эпидемиолог США Энтони Фаучи»

«Но примерно в конце февраля мы действительно уже начнем видеть, что дела идут лучше», - отметил он.

При этом коронавирус, по его словам, никогда полностью не исчезнет. Однако нельзя предсказать, каким будет следующий штамм. Он может и не вызывать симптомов, и быть «гораздо жестче омикрона».