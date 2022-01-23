В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-6° в 
USD 76.69EUR 86.91
Войти в почту
37 минут назад

Какие фразы нельзя произносить в разговоре с мошенниками

Специалисты по безопасности не советуют в принципе общаться с мошенниками по телефону. Но какие фразы нельзя произносить ни в коем случае?

Какие фразы нельзя произносить в разговоре с мошенниками
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Об этом с «Российской газетой» беседовал Олег Седов, эксперт компании «Ростелеком-Солар». По его словам, некоторые крупные российские банки уже внедрили технологию идентификации личности клиента по голосу, поэтому мошенники пытаются записать голос жертвы. Впрочем, распознавание по голосу происходит не за секунду, а во время общения с оператором, который может задавать разные вопросы.

Эксперт объяснил, куда жаловаться на телефонных мошенников

Седов предупредил, что когда поступает подозрительный звонок, не стоит говорить «Да, Иванов Иван Иванович вас слушает. Лучше отвечать короткими фразами, даже невнятным «угу», избегая слов «да» и «нет». После этого нужно перезвонить по официальному номеру банка.

Также эксперт порекомендовал подключить смс-оповещение по операциям со счётом.

Наука и техника,Иван Иванов,Олег Седов,"Российская газета",
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители