Какие фразы нельзя произносить в разговоре с мошенниками

Специалисты по безопасности не советуют в принципе общаться с мошенниками по телефону. Но какие фразы нельзя произносить ни в коем случае?

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Об этом с «Российской газетой» беседовал Олег Седов, эксперт компании «Ростелеком-Солар». По его словам, некоторые крупные российские банки уже внедрили технологию идентификации личности клиента по голосу, поэтому мошенники пытаются записать голос жертвы. Впрочем, распознавание по голосу происходит не за секунду, а во время общения с оператором, который может задавать разные вопросы.

Седов предупредил, что когда поступает подозрительный звонок, не стоит говорить «Да, Иванов Иван Иванович вас слушает. Лучше отвечать короткими фразами, даже невнятным «угу», избегая слов «да» и «нет». После этого нужно перезвонить по официальному номеру банка.