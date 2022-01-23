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34 минуты назад

В работе TikTok произошел сбой

Более половины американских пользователей платформы TikTok сообщили о неполадках в работе приложения. Об этом свидетельствуют данные на сайте мониторинга Downdetector.

В работе TikTok произошел сбой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Выяснилось, что проблемы с функционированием социальной сети начались в субботу, 22 января, в США. Согласно данным Downdetector, 52 процента заявивших о сбоях американских юзеров отмечают неполадки в работе приложения, еще 26 процентов испытывают проблемы при подключении к серверу. В то же время 22 процента пользователей отмечают неполадки в работе сайта.

В начале января в работе Telegram также произошел сбой. За 4 января 2021 года сервис Downdetector зафиксировал 486 жалоб на сбои в работе мессенджера. Активнее всего жалобы поступали от пользователей мессенджера из Москвы и Санкт-Петербурга. Кроме того, о неполадках в Telegram сообщали на Украине.

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