В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-6° в 
USD 76.69EUR 86.91
Войти в почту
27 минут назад

Назван симптом, который указывает на заражение «омикроном»

До получения положительного теста на коронавирусную инфекцию на заражением штаммом «омикрон» может указывать боль в горле. Об этом в воскресенье, 23 января, сообщила комиссар Департамента общественного здравоохранения Чикаго Эллисон Арвади.

Назван самый распространенный симптом омикрон-штамма
Фото: pixabay.compixabay.com

— Мы определенно видим, что боль в горле является предиктором, — заявила она.

Также Арвади призывает граждан, которые заметили у себя симптомы гриппа или простуды, предполагать, что у них COVID-19, пока тест не покажет обратное, передает слова комиссара NBC Chicago.

В субботу, 22 января, советник президента Центра стратегических разработок (ЦСР), кандидат биологических наук Евгений Тоневицкий сообщил, что штамм коронавируса «омикрон» имеет более 50 отличительных мутаций от первоначальной вариации инфекции. Тоневицкий рассказал и про еще одну отличительную черту «омикрона»: штамм предпочтительно размножается в верхних дыхательных путях человека, не нанося значительно ущерба легким.

Также в этот день инфекционист Евгений Тимаков перечислил стопроцентные симптомы «омикрон»-штамма.

Наука и техника,Евгений Тимаков,телеканал NBC,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители