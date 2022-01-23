Психолог рассказала о появлении новой пандемии из-за коронавируса

Заведующая лабораторией психологии и саморегуляции Психологического института Российской академии образования доктор психологических наук Варвара Моросанова заявила, что помимо пандемии коронавируса сегодня существует ещё одна — пандемия психологической неопределённости. По мнению эксперта, подобное состояние вызывает не менее тяжёлые последствия. Об этом сообщают «Известия».

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Основная проблема при резком повышении неопределённости состоит в том, что это вызывает стресс у большинства людей. А он, в свою очередь, при высокой степени может переходить уже в клинические синдромы, — рассказала Моросанова.

С экспертом согласна психотерапевт Ирина Макарова, которая отметила, что адаптационные механизмы человека к подобным стрессовым ситуациям из-за пандемии коронавируса не всегда готовы. По её словам, человек переходит в следующую фазу стрессового состояния, называемую дистресс, которая может привести к возникновению психических расстройств.