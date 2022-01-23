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1 час назад

Гендиректор Pfizer захотел сделать прививку от коронавируса ежегодной

Генеральный директор компании Pfizer Альберт Бурла выразил надежду, что его специалистам удастся сделать прививку от коронавируса ежегодной, в отличие от нынешней ситуации, когда новую дозу вакцины приходится колоть раз в несколько месячев. О планах компании Бурла рассказал в эфире 12-го канала телевидения Израиля. В настоящее время в стране некоторые категории населения получают уже четвёртую дозу прививки.

Прививку Pfizer захотели сделать ежегодной
Фото: Dinendra Haria/Keystone Press Agency/Global Look Pressinendra Haria/Keystone Press Agency/Global Look PressDinendra Haria/Keystone Press Agency/Global Look Pressinendra Haria/Keystone Press Agency/Global Look Press

Я надеюсь, что мы сможем разработать вакцину, которой надо будет прививаться раз в год. Так проще будет убедить людей вакцинироваться, — рассказал Бурла, отвечая на вопрос. что он думает о повторяющихся раз в несколько месяцев ревакцинациях.

В настоящее время в Израиле пациенты из группы риска, граждане старше 60 лет и медицинские работники получают уже четвёртую дозу прививки. её делают, если м моента предыдущей вакцинации прошло не менее четырёх месяцев. Третью прививку в стране начали делать в конце июля 2021 года. Кампания по вакцинации от коронавируса началась в стране в конце 2020 года, в июне начали вакцинировать подростков 12-16 лет, а в ноябре детей от 5 до 11 лет.

По данным исследователей, после введения четвёртой дозы препарата Pfizer или Moderna уровень антител растёт быстрее, чем после третьей. Однако для штамма «омикрон» вакцина менее эффективна, чем для предыдущих штаммов.

Ранее президент РФ Владимир Путин признался, что он устал от пандемии коронавируса. По словам главы государства, из-за COVID-19 стало невозможно нормально жить.

Наука и техника,Владимир Путин,Pfizer,
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