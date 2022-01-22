В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 76.69EUR 86.91
Войти в почту
3 часа назад

Россиянам рассказали о «мозговом тумане» после коронавируса

После перенесённого COVID-19 у россиян может появиться «мозговой туман». Его симптомами считаются слабость, снижение концентрации и памяти, а также сонливость. Переболевавшие часто могут находиться в состоянии депрессии, рассказала «Мосленте» врач-инфекционист Елизавета Темник. Ранее врачи советовали при первых признаках заболевания коронавирусом начать лечение с противопростудных препаратов.

Россиянам рассказали о «мозговом тумане» после коронавируса
Фото: PexelsPexels

По словам участницы ежегодного всероссийского конгресса по инфекционным болезням, «мозговой туман» или brain fog, считается проявлением постковидного синдрома.

Для него характерны снижение концентрации внимания и памяти, рассеянность, сонливость и общая слабость. По словам Темник, это состояние ещё предстоит изучить учёным, однако уже есть предположение, что оно может также проявляться после перенесённого омикрон-штамма.

Ранее главный инфекционист департамента здравоохранения Москвы Светлана Сметанина рассказала, что при первых симптомах «омикрона» необходимо пить не менее двух литров жидкости в день и принимать жаропонижающие средства, если начала подниматься температура.

При этом если человек заболел новым штаммом коронавируса «омикрон», ему лучше начать лечение противопростудными препаратами, а не антибиотиками. Главный оториноларинголог Москвы Андрей Крюков отметил, что симптомы «омикрона» напоминают обычную простуду — заложенность носа, боль и першение в горле. По словам Крюкова, с лечением медлить нельзя, его нужно начинать при первых же признаках недомогания.

Также специалисты из Центра по контролю и профилактике заболеваний США назвали новые необычные симптомы «омикрона» — это серые губы, кожа и ногти у человека. При таких симптомах необходимо сразу обратиться к врачу, поскольку они могут указывать на низкий уровень кислорода в крови.

Наука и техника,Светлана Сметанина,Андрей Крюков,Мослента,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители