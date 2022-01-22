Россиянам рассказали о «мозговом тумане» после коронавируса

После перенесённого COVID-19 у россиян может появиться «мозговой туман». Его симптомами считаются слабость, снижение концентрации и памяти, а также сонливость. Переболевавшие часто могут находиться в состоянии депрессии, рассказала «Мосленте» врач-инфекционист Елизавета Темник. Ранее врачи советовали при первых признаках заболевания коронавирусом начать лечение с противопростудных препаратов.

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По словам участницы ежегодного всероссийского конгресса по инфекционным болезням, «мозговой туман» или brain fog, считается проявлением постковидного синдрома.

Для него характерны снижение концентрации внимания и памяти, рассеянность, сонливость и общая слабость. По словам Темник, это состояние ещё предстоит изучить учёным, однако уже есть предположение, что оно может также проявляться после перенесённого омикрон-штамма.

Ранее главный инфекционист департамента здравоохранения Москвы Светлана Сметанина рассказала, что при первых симптомах «омикрона» необходимо пить не менее двух литров жидкости в день и принимать жаропонижающие средства, если начала подниматься температура.

При этом если человек заболел новым штаммом коронавируса «омикрон», ему лучше начать лечение противопростудными препаратами, а не антибиотиками. Главный оториноларинголог Москвы Андрей Крюков отметил, что симптомы «омикрона» напоминают обычную простуду — заложенность носа, боль и першение в горле. По словам Крюкова, с лечением медлить нельзя, его нужно начинать при первых же признаках недомогания.