Компания Маска испытает вживляемый в мозг чип на людях

Neuralink открыла вакансию директора клинических испытаний, что свидетельствует о начале подготовки испытаний на людях. Соискателю предстоит «тесно сотрудничать с некоторыми из самых передовых врачей и ведущих инженеров» и «участниками первых клинических испытаний Neuralink», пишет «Коммерсант» со ссылкой на Bloomberg .

Напомним, чипы предназначены для людей с тяжелыми травмами головного мозга. В ходе презентации Маск продемонстрировал свинью с мозговым имплантом, который, как надеются в Neuralink, позволит лечить неврологические заболевания. Кроме того, Маск сообщил, что Neuralink вживила в мозг обезьяны чип, при помощи которого научила животное играть в видеоигры. Цена на чипирование человека составит несколько тысяч долларов, заявил он.