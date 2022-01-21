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31 минуту назад

Компания Маска приготовилась к испытаниям вживляемого в мозг чипа на людях

Американская нейротехнологическая компания Neuralink, основанная предпринимателем Илоном Маском, готовится к началу испытаний вживляемого в мозг микрочипа на людях, пишут СМИ.

Компания Маска испытает вживляемый в мозг чип на людях
Фото: ReutersReuters

Neuralink открыла вакансию директора клинических испытаний, что свидетельствует о начале подготовки испытаний на людях. Соискателю предстоит «тесно сотрудничать с некоторыми из самых передовых врачей и ведущих инженеров» и «участниками первых клинических испытаний Neuralink», пишет «Коммерсант» со ссылкой на Bloomberg.

Директору клинических испытаний предстоит «возглавить» и «помогать сформировать команду, ответственную за проведение клинических исследований компании Neuralink и развитие нормативно-правового взаимодействия» в «быстро меняющейся и постоянно совершенствующейся среде», пишет Guardian.

Напомним, чипы предназначены для людей с тяжелыми травмами головного мозга. В ходе презентации Маск продемонстрировал свинью с мозговым имплантом, который, как надеются в Neuralink, позволит лечить неврологические заболевания. Кроме того, Маск сообщил, что Neuralink вживила в мозг обезьяны чип, при помощи которого научила животное играть в видеоигры. Цена на чипирование человека составит несколько тысяч долларов, заявил он.

Наука и техника,Наука,Илон Маск,Bloomberg,The Guardian,
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