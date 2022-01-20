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24 минуты назад

ScienceDaily: T-клетки защищают от тяжелого протекания болезни при омикроне

T-клетки, образуемые в организме вакцинированных и переболевших COVID-19, защищают от тяжелого протекания болезни при заражении омикрон-штаммом коронавируса. К такому выводу пришла группа ученых из Каролинского института в Швеции. Их исследование опубликовано на портале ScienceDaily.

Обнаружен механизм защиты от тяжелого протекания болезни при омикроне
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Эти результаты дают нам более четкую картину, почему мРНК-вакцинированные менее подвержены тяжелому течению заболевания омикрон-штаммом», — приводятся в материале слова главного исследователя Маркуса Баггерта.

Ученые анализировали образцы крови 40 вакцинированных, 48 пациентов, болеющих коронавирусом в легкой и тяжелой формах и 48 человек, которые ранее не были ни вакцинированы, ни инфицированы. Анализы у первой группы взяли через шесть месяцев после введения второй дозы препарата, у второй — через девять месяцев после подтверждения заражения COVID-19, но до появления новостей об омикроне. Остальные образцы крови были получены от абсолютно здоровых людей в конце 2020 года.

По итогам исследования ученые сделали вывод, что Т-клетки памяти в обеих экспериментальных группах продемонстрировали хорошую способность распознавать шиповидный белок омикрона.

При этом лучший ответ наблюдался в группе вакцинированных.

«Результаты свидетельствуют о том, что бустерная иммунизация может обеспечить преимущества, выходящие за рамки индукции нейтрализующих антител для усиления защиты от повторяющихся эпизодов тяжелого COVID-19», — отмечает Баггерт.

В дальнейшем ученые планируют выяснить, почему ответ Т-клеток отличается от одного человека к другому и способна ли третья доза вакцины еще больше увеличить их реакцию на омикрон.

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