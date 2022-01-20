В России появится высокотехнологичный сверхзвуковой самолет

«Ту-155 летал в 1980-х годах, используя жидкий водород. Мы должны понимать, что в этом смысле цена на производительность с минимальным углеродным следом — это, собственно говоря, победа на, в том числе, возможно, мировом рынке. Конечно, нужно именно туда стремиться, и только наука может помочь реализовать такие проекты», — пояснил он.