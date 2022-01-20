В России появится высокотехнологичный сверхзвуковой самолет

Власти РФ намерены осуществить планы по созданию высокотехнологичного сверхзвукового пассажирского самолета. Об этом во время посещения «Воронежского акционерного самолетостроительного общества» сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. Его слова приводит ТАСС.
Предполагается, что самолет позволит сократить время перелета на Дальний Восток, в Австралию, Южную Корею и Японию. Его создадут с использованием передовых научных решений.
«Это главное к чему мы должны стремиться, эту задачу мы поставим, сегодня подробно обсудим все на нашем совещании», — отметил Мишустин.
Он также добавил, что в создании самолета большое значение имеют технологии искусственного интеллекта. Кроме того, по словам Мишустина, будущее за гибридными силовыми установками.
«Ту-155 летал в 1980-х годах, используя жидкий водород. Мы должны понимать, что в этом смысле цена на производительность с минимальным углеродным следом — это, собственно говоря, победа на, в том числе, возможно, мировом рынке. Конечно, нужно именно туда стремиться, и только наука может помочь реализовать такие проекты», — пояснил он.