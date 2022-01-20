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22 минуты назад

В России планируют разработать высокотехнологичный сверхзвуковой самолет

Власти РФ намерены осуществить планы по созданию высокотехнологичного сверхзвукового пассажирского самолета. Об этом во время посещения «Воронежского акционерного самолетостроительного общества» сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. Его слова приводит ТАСС.

В России появится высокотехнологичный сверхзвуковой самолет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Предполагается, что самолет позволит сократить время перелета на Дальний Восток, в Австралию, Южную Корею и Японию. Его создадут с использованием передовых научных решений.

«Это главное к чему мы должны стремиться, эту задачу мы поставим, сегодня подробно обсудим все на нашем совещании», — отметил Мишустин.

Он также добавил, что в создании самолета большое значение имеют технологии искусственного интеллекта. Кроме того, по словам Мишустина, будущее за гибридными силовыми установками.

«Ту-155 летал в 1980-х годах, используя жидкий водород. Мы должны понимать, что в этом смысле цена на производительность с минимальным углеродным следом — это, собственно говоря, победа на, в том числе, возможно, мировом рынке. Конечно, нужно именно туда стремиться, и только наука может помочь реализовать такие проекты», — пояснил он.

Наука и техника,Михаил Мишустин,Воронежский авиазавод,ИТАР-ТАСС,
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