ВВС США попросили у Маска военно-транспортную ракету

ВВС США будут исследовать возможность доставки военных грузов с помощью ракет и заключили соответствующий контракт с компанией Илона Маска. «Газета.Ru» разобралась, о какой ракете может идти речь и как это, возможно, будет работать.

Фото: SpaceX SpaceX

Компания SpaceX выиграла контракт Военно-воздушных сил США на разработку демонстратора технологии доставки военных грузов на дальние дистанции с помощью тяжелых ракет. Об этом сообщает журнал Aviation Week.

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Договор рассчитан на пять лет, по нему военные перечислят компании Илона Маска $102 миллиона. Менеджер программы грузовых ракет Исследовательской лаборатории ВВС США Грег Спанджерс заявил изданию Space News: «Контракт формализует партнерство государства и промышленности, чтобы выяснить, чего конкретно можно достичь с помощью ракеты при использовании ее как грузового транспорта: каковы ее реальная вместимость, скорость и итоговая цена?

Министерству обороны очень интересна возможность доставлять грузы в любую точку Земли с гуманитарной миссией или для помощи при чрезвычайных ситуациях».

Известно, что с 2020 года SpaceX вела совместные разработки с Транспортным командованием США, а в конце 2021 года к программе грузовых ракет присоединилась Blue Origin.

В новом контракте не указано, о какой из ракет SpaceX идет речь. Говорится лишь, что Лаборатория будет иметь возможность наблюдать за коммерческими орбитальными запусками и посадками ракетных ускорителей, чтобы выяснить, какое влияние они оказывают на окружающую местность и как они работают на практике.

Кроме того, SpaceX спроектирует грузовые отсеки, приспособленные для быстрой загрузки и выгрузки, и совместимые со стандартными армейскими контейнерами. Дополнительно контракт предусматривает возможность полноценной демонстрации готовой транспортной системы. Как заявляют представители Минобороны, у нового контракта нет строгих дедлайнов, и в первую очередь военные планируют собрать данные и изучить саму возможность.

Несмотря на то, что в контракте не указывается, о каких именно ракетах компании идет речь, весьма вероятно, что среди прочего военные имеют ввиду систему Starship, которая сейчас находится на ранних стадиях испытаний. Starship – это сверхтяжелая ракета нового поколения, главной ее особенностью станет возможность повторного использования обеих ступеней с помощью реактивной посадки на хвост. Потенциально это снизит стоимость запуска во много раз, что в совокупности с грузоподъемностью в 100 тонн обеспечит беспрецедентно низкую цену за килограмм полезной нагрузки.

В пользу того, что военные рассматривают именно Starship, есть несколько аргументов. Во-первых, Илон Маск как минимум с 2016 года заявлял, что Starship (которая тогда называлась BFR) можно будет использовать в качестве лайнера, перевозящего пассажиров по баллистической траектории между космопортами в разных частях Земли. В рамках этого сценария ракета будет взлетать в космос, но не разгоняться до первой космической скорости, а вновь возвращаться в атмосферу. Теплозащита позволит пережить спуск бортом вперед, а аэродинамические рули обеспечат точный выбор места посадки. Незадолго до контакта с землей ракета включит двигатели, развернется вертикально и сядет на площадку.

По его мнению, это будет удобной заменой многочасовым межконтинентальным перелетам. В свою очередь, если транспортная система пригодна для регулярной перевозки большого числа пассажиров, то в теории ничто не мешает ее адаптировать и для грузов.

Во-вторых, летом 2021 года ВВС США опубликовали пояснительный документ, в котором оправдывались запланированные расходы на 2022 год. В нем написано следующее:

«ВВС планируют использовать многомиллионные инвестиции для разработки самых больших ракет в истории, которые будут обладать возможностью полного повторного использования. Мы также планируем разработать и испытать способ, который позволит частной ракете доставлять до ста тонн груза ВВС в любую точку мира менее чем за час».

Из действующих и разрабатываемых ракет лишь Starship подходит под это описание.

Global Look Press / SpaceX Starship

В-третьих, несмотря на внушительные финансовые возможности американских военных, стоимость доставки груза для них все равно играет важную роль. Час полета тяжелого военно-транспортного самолета Lockheed C-5 Galaxy обходится примерно в $100 тысяч, соответственно, десятичасовой перелет будет стоить порядка миллиона. SpaceX, как правило, не раскрывает точную точную цену запуска Falcon 9, но в 2019 году Маск заявлял, что это стоит около $50 миллионов. Соответственно, чтобы перевозки ракетами были финансово оправданными и могли конкурировать с авиационными, необходимо снизить стоимость запуска в несколько раз – чего SpaceX и обещает добиться с помощью Starship.

Однако в некоторых случаях цена может быть не так важна. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью «Газете.Ru» выразил мнение, что Starship может быть использован для срочной переброски спецподразделений.

«Например, красивая идея, которую сразу поддержали наши энтузиасты, — межконтинентальная быстрая доставка людей. Идея действительно очень красивая, фантастическая, будем надеяться, что однажды она станет реалистичной, но на сегодняшний день, чтобы посадить людей в ракету, чтобы она перелетела с одного континента на другой, придется пойти на колоссальные риски, — сказал он. — Это риски, подобные первому испытанию военного или гражданского самолета. Поэтому обычные пассажиры никогда не будут пользоваться этими услугами, это смешно. Это перегрузка, эмоциональное потрясение. Это все история для спецназа. Чтобы перебросить с одного континента на другой специально обученных людей, такие технологии будут хороши».

Пока прототипы Starship совершили лишь несколько испытательных полетов высотой не более 15 километров. Полностью удачным можно признать лишь одно испытание, в ходе которого ракете SN15 удалось совершить посадку и не взорваться. Суборбитальный полет ожидается лишь в 2022 году.

В любом случае, новый заключенный контракт еще раз подтверждает серьезное отношение американских военных к компании Илона Маска и ее инновациям.