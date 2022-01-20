Суперраспространители коронавируса станут заразнее из-за омикрона

При омикрон-штамме коронавируса заразность суперраспространителей — людей, способных заражать несколько сотен или даже тысяч человек, — вероятно, станет в несколько раз выше, чем при дельта-варианте. Таким мнением в разговоре с «Лентой.ру» поделился вирусолог Александр Чепурнов.

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Это связано с общим увеличением контагиозности (способности к распространению) нового варианта вируса, которая в несколько раз выше, чем у предыдущих вариантов.

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Он добавил, что увеличению заразности суперраспространителей омикрон-штамма может поспособствовать и сокращение инкубационного периода у нового штамма, поскольку человек, переносящий вирус в легкой форме, может раньше начать заражать им окружающих.

Ученый отметил, что, несмотря на рост заразности суперраспространителей омикрон-штамма, само количество таких людей вряд ли сильно вырастет. Это связано с достаточно специфическим ходом течения болезни у таких людей.

В то же время Чепурнов добавил, что говорить о точном количестве людей, которые заразились от одного распространителя, не очень корректно, поскольку из-за общей распространенности коронавируса сложно делать подобные выводы.

«Это все гадание. Мне не очень нравится, когда во время колоссального заражения с разных сторон пытаются назвать точное количество человек, зараженных из какого-то одного источника. Это возможно в случае холеры, но не с такой болезнью, как коронавирус», — заявил он.

Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что существование суперраспространителей — феномен скорее не медицинский, а социальный. По его словам, такое определение может относиться к тем, кто переносил коронавирус в легкой форме и по тем или иным причинам полностью игнорировал меры предосторожности.

Он считает, что, поскольку биологический механизм распространения омикрона стал проще, количество заражений от таких носителей может сильно увеличиться.

Специалист также сослался на такую величину, как базовое репродуктивное число вируса. Это то количество людей, которое в среднем заражает один носитель вируса. Этот показатель у дельты составлял восемь человек, а у омикрона вырос до 11.

Ранее в Роспотребназдоре сообщили, что ведомством был зафиксирован случай заражения одним переносчиком коронавируса более 1500 человек.