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29 минут назад

Появилась новая вакцина против омикрон-штамма

Биотехнологическая компания Valneva, базирующаяся во Франции, заявила, что предварительные исследования трех доз вакцины VLA2001 против коронавируса показали свою эффективность в нейтрализации омикрон-штамма. Об этом говорится на сайте организации.

Появилась новая вакцина против омикрон-штамма
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На первом этапе испытания вакцину использовали для анализа нейтрализации всех вариантов коронавируса в сыворотке крови 30 участников исследования. В результате все образцы выработали нейтрализующие антитела против исходного, дельта и омикрон-штамма. VLA2001 подавлял новый вариант COVID-19 в 87% случаях.

«Мы очень довольны этими результатами, которые подтверждают потенциал широкого спектра защиты нашей инактивированной цельновирусной вакцины и ее способность воздействовать на существующие штаммы. Мы по-прежнему считаем, что VLA2001 может стать важным компонентом борьбы с COVID-19, и Valneva по-прежнему полностью привержена тому, чтобы предоставить препарат людям, которые в нем нуждаются, как можно скорее», — приводятся на сайте компании слова руководителя исследований Хуана Карлоса Харамильо.

Ранее ученые из ЮАР заявили, что омикрон может положить конец пандемии COVID-19.

Наука и техника,Хуан Карлос,
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