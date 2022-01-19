Появилась новая вакцина против омикрон-штамма

Биотехнологическая компания Valneva, базирующаяся во Франции, заявила, что предварительные исследования трех доз вакцины VLA2001 против коронавируса показали свою эффективность в нейтрализации омикрон-штамма. Об этом говорится на сайте организации.
На первом этапе испытания вакцину использовали для анализа нейтрализации всех вариантов коронавируса в сыворотке крови 30 участников исследования. В результате все образцы выработали нейтрализующие антитела против исходного, дельта и омикрон-штамма. VLA2001 подавлял новый вариант COVID-19 в 87% случаях.
«Мы очень довольны этими результатами, которые подтверждают потенциал широкого спектра защиты нашей инактивированной цельновирусной вакцины и ее способность воздействовать на существующие штаммы. Мы по-прежнему считаем, что VLA2001 может стать важным компонентом борьбы с COVID-19, и Valneva по-прежнему полностью привержена тому, чтобы предоставить препарат людям, которые в нем нуждаются, как можно скорее», — приводятся на сайте компании слова руководителя исследований Хуана Карлоса Харамильо.
Ранее ученые из ЮАР заявили, что омикрон может положить конец пандемии COVID-19.