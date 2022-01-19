Появилась новая вакцина против омикрон-штамма

«Мы очень довольны этими результатами, которые подтверждают потенциал широкого спектра защиты нашей инактивированной цельновирусной вакцины и ее способность воздействовать на существующие штаммы. Мы по-прежнему считаем, что VLA2001 может стать важным компонентом борьбы с COVID-19, и Valneva по-прежнему полностью привержена тому, чтобы предоставить препарат людям, которые в нем нуждаются, как можно скорее», — приводятся на сайте компании слова руководителя исследований Хуана Карлоса Харамильо.