Российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров в ходе работы в открытом космосе заметили странную пыль, вылетающую из люка модуля МКС «Поиск». Об этом они сообщили в ходе трансляции на сайте «Роскосмоса».

«Антон, ты не замечал, там пыль какая-то из люка летит?» — спросил Шкаплерова наземный специалист.

Видео дня

Космонавт ответил, что действительно увидел некую пыль.

Ранее в пресс-службе «Роскосмоса» заявили, что космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров, которые сейчас находятся на Международной космической станции, нашли возможное последнее место негерметичности промежуточной камеры модуля «Звезда» на МКС.

В госкорпорации уточнили, что средства для устранения негерметичности будут доставлены на МКС на ближайшем «Прогрессе», после чего космонавты устранят утечку.

До этого гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что на Международной космической станции обнаружены новые проблемы с оборудованием и корпусом.

Глава госкорпорации рассказал, что ему уже доложили, что космонавты представляют, как «излечить» обнаруженные проблемы.

Космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров чувствуют себя замечательно после полутора часов работы в открытом космосе. Об этом сообщил Дубров во время переговоров с Центром управления полетами (ЦУП), трансляция которых ведется на сайте Роскосмоса.

"Замечательное [самочувствие]", - сказал Дубров в ответ на соответствующий вопрос специалиста с Земли.

Космонавты пока отказались сделать паузу.

"Нет, мы так не спеша идем", - сказал Шкаплеров.

Шкаплеров и Дубров начали внекорабельную деятельность в 15:18 мск в среду для интеграции узлового модуля "Причал" в состав МКС. По плану основные работы займут 6 часов 40 минут. Космонавтам предстоит установить поручни между модулями "Наука" и "Причал", демонтировать чехлы экранно-вакуумной теплоизоляции с поручней, подключить кабели межмодульной связи "Курс-П" и ТВ-кабель между новыми модулями, а также установить мишени стыковки и контроля стыковки. Демонтированные антенны и пустые контейнеры с крышками они оттолкнут в открытый космос.

Летчик-космонавт Андрей Борисенко рассказал в беседе с Москвой 24, что в случае изоляции промежуточной камеры модуля "Звезда" космонавты лишатся постоянного доступа к стыковочному узлу для приема грузовых кораблей "Прогресс".

Ранее директор NASA по программе МКС Робин Гейтенс сообщил о том, что промежуточную камеру модуля "Звезда" могут перманентно изолировать, если не удастся устранить утечку воздуха из отсека.

Промежуточная камера – это пространство, которое используют для доступа к грузовому кораблю "Прогресс", а также там хранятся бытовые отходы. Если изолировать эту промежуточную камеру, то функционально сам модуль "Звезда" сможет полностью выполнять функции, которые на него возложены. За исключением одного – на модуле "Звезда" не будет постоянного доступа к стыковочному узлу, к которому обычно стыкуются грузовые корабли "Прогресс". Место для бытовых отходов найдут в другом модуле российского сегмента.

Андрей Борисенко

летчик-космонавт

Если все-таки понадобится принять корабль на этот стыковочный узел, совершить разгрузку-погрузку, то промежуточную камеру на короткое время наполнят воздухом с МКС, отметил Андрей Борисенко. При этом промежуточную камеру придется открыть за 15–30 минут до стыковки корабля для проведения подготовительных операций внутри отсека, сказал космонавт.

Андрей Борисенко подчеркнул, что стыковочный узел на модуле "Звезда" – не единственная точка входа на МКС.

"На станции периодически присутствуют два корабля "Союз" и, по крайней мере, один стыковочный узел свободен для приема "Прогресса". Более того, с приходом модуля "Причал" количество точек возросло. Поэтому логистических проблем не предвидится", – заключил космонавт.

Ранее руководитель пресс-службы "Роскосмоса" Дмитрий Струговец заявил, что космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров нашли последнее место утечки в отсеке модуля "Звезда" на МКС и после доставки специальных средств ее устранят. Струговец добавил, что беспокойство партнеров не обосновано и вызывает удивление.

Ранее руководитель российского сегмента МКС, дважды Герой Советского Союза, конструктор РКК "Энергия" Владимир Соловьев рассказал, что Россия может приступить к сборке новой национальной космической станции в 2027 году. Отмечается, что первым станет научно-энергетический модуль, его создают с 2012 года, он предназначен для проведения исследований.

Возможной причиной возникновения негерметичности в российском модуле МКС «Звезда» могла стать производственная ошибка. Неправильный сварочный шов мог не выдержать длительной эксплуатации, заявил РИА Новости генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации «Энергия», руководитель полета российского сегмента МКС, космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Соловьев.

По его словам, при сварке соединительные швы могли перенагреться. В этом случае места соединения деталей из сплава алюминия и магния становятся пористыми после длительного нахождения в невесомости. К перенагреву могла привести ошибка сварщика, который задержался на одном месте соединения дольше необходимого.

«Также на сварочный шов влияют вибрации и резонанс, что вкупе может привести к утечке воздуха», — добавил Соловьев.

Утечку воздуха на МКС обнаружили в 2019 году — позже выяснилось, что кислород уходит из промежуточной камеры «Звезды». В 2021 году российские космонавты заделали две трещины, но утечка продолжилась. В июле представители НАСА заявили, что космонавты определили возможные места утечки — три участка были заделаны герметиком, но кислород продолжил уходить с МКС.

Представитель Северо-Западной организации Федерации космонавтики Александр Хохлов предположил, что трещина появилась из-за перемещения робота Final Experimental Demonstration Object Research (FEDOR). «"Федора" перемещали через промежуточную камеру модуля по незапланированному маршруту», — отметил Хохлов. Позже его слова опроверг глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

В российском модуле «Звезда» на Международной космической станции (МКС) произошло возгорание. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на транслируемые НАСА переговоры экипажа с подмосковным Центром управления полетами.

Космонавт Олег Новицкий рассказал, что около 05:00 мск на станции сработала сигнализация, экипаж видел дым и чувствовал запах. Позже приборы показали наличие вредных продуктов горения. Возгорание произошло в районе медицинского шкафа модуля.

В свою очередь, астронавт Тома Песке сообщил, что в американском сегменте станции из-за работающей вентиляции также чувствовался запах сгоревшего пластика или электроники.

30 августа стало известно, что космонавты нашли новые несквозные трещины в российском сегменте МКС, они появились на самом старом, первом из введенных в эксплуатацию модуле «Заря».

На Международной космической станции (МКС) обнаружилась серия неполадок. Об этом сообщил космонавт Анатолий Иванишин специалисту центра управления полетами, передает РИА Новости.

По его словам, на станции вышла из строя система получения кислорода «Электрон-ВМ». Также он пожаловался на задымившийся пылесос, и что в туалете загорелась лампочка, предупреждающая о некачественном консерванте. Комментируя последнюю неисправность, специалист на Земле предположил, что в системе переработки отходов жизнедеятельности мог образоваться пузырь.

На российском сегменте Международной космической станции (МКС) отказала система получения кислорода, следует из переговоров экипажа с Землей, транслируемых NASA. Об этом сообщает РИА Новости.

Как доложил специалисту подмосковного центра управления полетами российский космонавт, из строя вышла система получения кислорода «Электрон-ВМ», установленная в российском модуле «Звезда». Подобные инциденты на МКС случаются, на станции есть запасы кислорода. Американский сегмент оснащен собственной системой получения кислорода.

Европейское космическое агентство (ЕКА) рассчитывает, что Международная космическая станция (МКС) продолжит свою работу до 2030 года. Об этом заявил во вторник журналистам генеральный директор ЕКА Йозеф Ашбахер.

"Мы надеемся на продолжение работы МКС до 2030 года, - отметил он. - Предложения о нашем участии мы готовим к министерской встрече стран Евросоюза по сотрудничеству в космосе, которая должна пройти в ноябре".

Глава ЕКА подчеркнул, что МКС дает "уникальные возможности по проведению исследований в космосе". В ЕКА, отметил Ашбахер, высоко оценивают "целую серию экспериментов, которую смог провести во время полета на МКС французский астронавт Тома Песке".