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51 минуту назад

В Instagram появилась новая функция

Функция создания аватара стала доступна пользователям социальной сети Instagram. О появлении новой опции сообщает портал Digital Information World со ссылкой на пост, опубликованный в Twitter-аккаунте пользователя под ником Technical Gulab.

В Instagram появилась новая функция
Фото: InstagramInstagram

Отмечается, что с помощью новой функции пользователи смогут создать в приложении персонализированный аватар: выбрать цвет кожи, волос и глаз, одежду и аксессуары. Чтобы активировать эту опцию, необходимо зайти во вкладку профиля, нажать пункт «Настройки», а затем перейти в «Аккаунт» и выбрать кнопку «Аватары».

Когда настройка аватара будет завершена, то он сохранится в виде наклейки. После этого его можно будет использовать в переписке, постах и сторис.

Ранее сообщалось, что пользователям Instagram в скором времени разрешат редактировать сетку профиля. Если сейчас все публикации на странице располагаются в хронологическом порядке, то в будущем юзеры смогут менять их местами, а также закреплять некоторые из них наверху.

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