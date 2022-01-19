Извержение вулкана в Тонге привело к экологической катастрофе в Перу

Цунами, вызванное извержением вулкана, привело к разливу нефтепродуктов на перерабатывающем заводе в Перу. Нефтью оказались загрязнены километры береговой линии.

Фото: iStock iStock

Прокуратура Перу начала расследование в отношении подразделения испанской энергетической компании Repsol по факту разлива нефти и загрязнения километров береговой линии. Об этом сообщает Reuters. Причиной разлива стала волна, возникшая в результате извержения вулкана в Тонге, произошедшего на выходных.

Министр окружающей среды Перу Рубен Рамирес дал нефтеперерабатывающему заводу Ла-Пампилья два дня, чтобы определить критические точки разлива и 10 дней на то, чтобы ликвидировать все последствия.

«Черная нефтяная масса простирается на 3 км вдоль береговой линии. Оно ведет к гибели птиц и океанских микроорганизмов. После такого удара экологии будет трудно оправиться», — заявил министр.

По его словам, ущерб окружающей среде оценивается в $33 млн.