Мастер создал первую в мире веганскую скрипку

По традиции, при изготовлении классического музыкального инструмента применяют конский волос, рога, копыта и кости. Использование подобных элементов противоречит убеждениям некоторых современных музыкантов.

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Британский скрипичный мастер ирландского происхождения Падрейг О’Дули заявил о создании первой в мире веганской скрипки. Она собрана без применения компонентов животного происхождения, сообщает BBC.

Инструмент стоимость £8 тыс. прошел сертификацию и получил одобрение организации The Vegan Society.

По словам самого мастера, веганская скрипка стала его личным проектом во время коронавирусного локдауна. Он получил заказ на подобное изделие несколько лет назад от одного из клиентов.

При изготовлении скрипок как правило используется конский волос, а также клей из рогов, копыт и костей. Падрейг О’Дули сумел заменить данные компоненты на обработанные паром груши, ягоды и родниковую воду.

«Это была интригующая задача. Я задумался, скольким музыкантам приходилось отказаться от игры на скрипке из соображений этики. Должно быть, это было ужасно», — отметил мастер.

Он добавил, что гордится желанием молодого поколения принести изменения в этот мир.