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1 час назад

Первая ступень Falcon 9 совершила успешную посадку на плавучую платформу

Многоразовая первая ступень американской ракеты-носителя Falcon 9 совершила успешную управляемую посадку на плавучую платформу A Shortfall of Gravitas в Атлантическом океане. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте компании-разработчика SpaceX.

Первая ступень Falcon 9 успешно села на плавучую платформу
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Вертикальная посадка произошла спустя девять минут после старта ракеты с комплекса 39А на космодроме на мысе Канаверал во Флориде. Старт состоялся в 05:02 по московскому времени. Falcon 9 вывела на орбиту 49 спутников в рамках проекта Starlink. Трансляция запуска велась на сайте компании.

Как отмечает «Интерфакс», данная первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9 использовалась для запусков в десятый раз.

Starlink — это проект американского предпринимателя Илона Маска для труднодоступных сельских регионов, который обеспечивает подключение через сеть орбитальных спутников. В декабре 2021 года глава SpaceX сообщил, что компания для уменьшения вероятности столкновения с космическим мусором изменила орбиты некоторых спутников Starlink.

Наука и техника,SpaceX,Интерфакс,
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