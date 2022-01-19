Первая ступень Falcon 9 успешно села на плавучую платформу

Многоразовая первая ступень американской ракеты-носителя Falcon 9 совершила успешную управляемую посадку на плавучую платформу A Shortfall of Gravitas в Атлантическом океане. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте компании-разработчика SpaceX.

Вертикальная посадка произошла спустя девять минут после старта ракеты с комплекса 39А на космодроме на мысе Канаверал во Флориде. Старт состоялся в 05:02 по московскому времени. Falcon 9 вывела на орбиту 49 спутников в рамках проекта Starlink. Трансляция запуска велась на сайте компании.

Как отмечает «Интерфакс», данная первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9 использовалась для запусков в десятый раз.