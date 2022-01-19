Тестовый бак для топлива Starship разорвался на испытаниях

Тестовый бак GSE-4 для наземного хранения топлива для ракеты Starship разорвался во время испытаний давлением. Это заметили наблюдатели за строящимся космодромом в Бока-Чика, штат Техас.

Фото: NASASpaceflight/YouTube NASASpaceflight/YouTube

Компания SpaceX разрабатывает сверхтяжелую ракету Starship, которая будет использовать в качестве топлива криогенную пару кислород-метан. Эти компоненты перед заправкой должны храниться в баках высокого давления и компания тестирует разные варианты их конструкции.

Один из таких баков, GSE-4, разорвался в ходе испытаний опрессовкой и залил окружающее пространство холодной жидкостью. В ходе испытаний вместо метана использовался негорючий азот, чтобы избежать пожаров. Пока неясно, был ли разрыв преднамеренным с целью выяснить предел прочности, или же случайным из-за просчетов в конструкции. Илон Маск пока никак не прокомментировал эти испытания.

Главной особенностью ракеты Starship будет возможность многократного использования обеих ступеней ракеты, которые будут садиться на хвост. По задумке компании, это позволит снизить стоимость запусков, а также даст возможность дозаправлять ракету на околоземной орбите для полетов на Луну и Марс. Подробнее об этом, а также о других ожидаемых