В ВОЗ предупредили о новых штаммах коронавируса

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что в будущем у COVID-19 появятся новые штаммы. Об этом он сообщил на брифинге в Женеве, пишет ТАСС.

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По его словам, пандемия продолжается, и в условиях глобального распространения омикрон-штамма коронавируса есть вероятность, что у COVID-19 возникнут новые варианты. Гебрейесус отметил, что в связи с этим очень важно отслеживать и оценивать нынешнюю ситуацию по распространению коронавирусной инфекции.

Глава ВОЗ также считает необходимым изменить принцип распространения вакцин от COVID-19 в мире. Он пояснил, что если подобные меры не будут приняты, человечество может вступить во вторую фазу вакцинного неравенства, которая будет еще более разрушительной, чем первая.