В ВОЗ предупредили о новых штаммах коронавируса

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что в будущем у COVID-19 появятся новые штаммы. Об этом он сообщил на брифинге в Женеве, пишет ТАСС.
По его словам, пандемия продолжается, и в условиях глобального распространения омикрон-штамма коронавируса есть вероятность, что у COVID-19 возникнут новые варианты. Гебрейесус отметил, что в связи с этим очень важно отслеживать и оценивать нынешнюю ситуацию по распространению коронавирусной инфекции.
Глава ВОЗ также считает необходимым изменить принцип распространения вакцин от COVID-19 в мире. Он пояснил, что если подобные меры не будут приняты, человечество может вступить во вторую фазу вакцинного неравенства, которая будет еще более разрушительной, чем первая.
Ранее кандидат медицинских наук и иммунолог Николай Крючков перечислил группы риска при омикрон-штамме. По его словам, от нового варианта COVID-19 чаще всего будут умирать дети до трех лет и пожилые люди. Он добавил, что «омикрон» будет «бить по всем россиянам», но именно эти категории граждан находятся в наибольшей опасности. Крючков подчеркнул, что дети до трех лет в последнее время стали чаще заражаться и оказываться в больнице.