Мир после «омикрона»: какое будущее ждет COVID-19

Коронавирус с большой долей вероятности превратится в сезонную инфекцию. Об этом «Вечерней Москве» сообщил врач-эксперт Тимур Пестерев в среду, 19 января.

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва Кирилл Зыков / АГН Москва

— Велика вероятность того, что COVID-19 со временем превратится в сезонную инфекцию и тенденции к этому — более низкая смертность и более высокие темпы заболеваемости — таковое подтверждают. В какие-то годы, когда были эпидемии гриппа, цифры были даже больше, — рассказал специалист.

Новый штамм может появиться в стране, где плохо со здравоохранением или много людей с компрометированным иммунитетом, уточнил он. Пестерев привел в пример вариант «дельта» в Индии, а также «омикрон» в ЮАР.

После «омикрона», как предположил эксперт, будет какой-то штамм, который будет более вирулентным и станет легче переноситься людьми. И если при ста тысячах заболевших в день нет нагрузки на здравоохранение, смертность низкая — это не слишком страшная болезнь, считает специалист.