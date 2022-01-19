ВОЗ сделала неожиданное заявление о бустерной вакцине

В настоящий момент научных подтверждений бустерной вакцинации от COVID-19 для здоровых людей не существует. Об этом заявила старший научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан, пишут РИА Новости.

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По ее словам, на этой неделе специалисты будут обсуждать вопрос о распределении бустерных доз среди населения в ходе чрезвычайного заседания экспертной группы ВОЗ по иммунизации.

Ранее вирусолог, профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал, что уровень заражения штаммом «омикрон» в России может начать снижаться в феврале. Он указал, что опыт западных стран, среди которых Великобритания и США, свидетельствует о том, что темпы распространения омикрон-штамма COVID-19 обычно достигают своего пика за месяц, а затем идут на спад. Однако Альтштейн предупредил, что сроки новой волны стопроцентно предсказать невозможно.